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У берегов России нашли сельдяного короля

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Фото: Мировой океан/inokean.ru
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В Приморье на побережье нашли очень редкую рыбу — сельдяного короля, или рыбу-ремень (ремнетел), пишет в четверг, 8 августа, «РИА Новости».

Рыба отличается тем, что у нее есть «корона» на голове из лучей спинного плавника. Обитает на глубине до 1 км под водой, преимущественно в теплых и умеренно теплых участках Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая... Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза, как у зверя, в воде блестит, как зеркало», — рассказала очевидица Антонина Тунык, отметив, что рыбу нашли 5 августа. В результате ее отпустили в море.

По словам доктора биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимира Ракова, это первая встреча с сельдяным королем в России. Он отметил, что данный вид не зарегистрирован в российских водах.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Тело гидробионтов имеет ремнеобразную форму: например, при длине 3,5 м ширина туловища может составлять только 5 см. Сельдяные короли встречаются иногда в косяках сельди, которой, по-видимому, питаются. В связи с этим, а также благодаря «короне», образованной удлиненными лучами спинного плавника, они и получили свое оригинальное название.

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