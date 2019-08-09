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Ученый объяснил появление сельдяного короля в Приморье

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Фото: youtube.com/ИНТЕРЕСНОЕ В МИРЕ
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Появление у побережья Приморского края такой редкой рыбы, как сельдяной король, связано с теплыми дрейфовыми течениями, рассказал руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Сергей Масленников.

По его словам, именно теплыми течениями рыбу принесло в регион, однако это не говорит о потеплении в российских водах.

«Течение не как река, а в виде вихрей. Вихри отрываются от теплого течения и двигаются самостоятельно. Вихрь медленно разрушается, внутри него теплая вода, вокруг холодная. И из этого вихря, когда он вошел в холодную относительно него воду, рыбы не могут вырваться. Так рыбы доходят до наших берегов. Думаю, что и нашли сельдяного короля потому, что он из-за холода стал малоактивным», — цитирует Масленникова «РИА Новости».

По его словам, обнаружение этой рыбы — редкое, но не уникальное явление, так как у берегов Приморья уже находили тропических водяных змей и белых акул.

8 августа сообщалось, что приморцы нашли в Хасанском районе сельдяного короля (ремнетела) — морскую полуглубоководную рыбу, которая встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Название ей дали моряки, которые встречали ее в косяках сельди. При этом на голове у ремнетела красуется «корона» из спинного плавника. Ранее о встречах с такой рыбой в России не сообщалось, предполагается, что это первый случай ее обнаружения в российских водах.

В Японии считают, что эта рыба предвещает землетрясения и цунами. Однако ученые это опровергают.

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