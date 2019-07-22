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Ученые обнаружили самую маленькую акулу в мире

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Фото: NMFS Miami Laboratory/Jesse Wicker NOAA
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Крошечная акула, помещающаяся в кармане, обнаружена учеными в Мексиканском заливе. Об этом 19 июля сообщает New York Post.

Команда биологов из Университета Флориды и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке назвали обнаруженный вид американской карманной акулой — Mollisquama mississippiensis.

Тело рыбы исследовалось с помощью компьютерной томографии, рентгенограммы и микроскопа, что позволило изучить ее органы без вскрытия.

Размер акулы составляет 14 см и на сегодняшний день она является единственной представительницей вида. Внутри мышечных желез рыбы живут бактерии, излучающие свет. С помощью этой особенности люминесцентная акула приманивает добычу и отпугивает больших хищников.

Ученый из Университета Флориды Дин Граббс пояснил, что обнаруженный экземпляр стал третьим известным видом акулы, способным выделять светящуюся жидкость.

Ранее сообщалось, что австралийские рыбаки обнаружили гигантскую солнечную рыбу длиной более 2,5 м.

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