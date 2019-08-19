Прямой эфир

В Исландии официально «похоронили» растаявший 700-летний ледник

0
Фото: REUTERS/Geirix
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Исландии прошла торжественная церемония прощания с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли. В честь него власти установили мемориальную доску. Об этом сообщает «Би-би-си».

Участие в церемонии приняли премьер-министр Катрин Якобсдоттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, представители США, Ирландии и ООН, а также эко-активисты. После вступительной речи все собравшиеся поднялись на вершину вулкана, где когда-то находился ледник, и установили там памятную доску с письмом к будущим поколениям. На ней, помимо даты установки, указали и тревожную цифру 415 ppm — столько мм углекислого газа на кубометр воздуха зафиксировали в мае 2019 года — это является рекордным показателем.

Как уточняет телеканал «Звезда», Окйекюдль существовал в течение 700 лет, и его площадь еще 100 лет назад составляла 15 кв. км при толщине 50 м, а в 2019 году площадь ледника сократилась до одного квадратного километра, а толщина — до 15 м, после чего он лишился статуса ледника. По оценкам экспертов, за следующие 600 лет температура на планете может подняться еще на 2,5 градуса.

«Символическая «смерть» ледника является для нас предупреждением о том, что нужно действовать», — заявила бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Как отмечает телеканал «360», церемония проходила под руководством геолога Исландии Оддура Сигурдссона, который предсказал скорое исчезновении мерзлоты еще 10 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гренландии зафиксировали катастрофическое таяние льда
Ученые открыли причину отступления и наступления ледниковых периодов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019