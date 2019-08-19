В Исландии официально «похоронили» растаявший 700-летний ледник

В Исландии прошла торжественная церемония прощания с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли. В честь него власти установили мемориальную доску. Об этом сообщает «Би-би-си».

Участие в церемонии приняли премьер-министр Катрин Якобсдоттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, представители США, Ирландии и ООН, а также эко-активисты. После вступительной речи все собравшиеся поднялись на вершину вулкана, где когда-то находился ледник, и установили там памятную доску с письмом к будущим поколениям. На ней, помимо даты установки, указали и тревожную цифру 415 ppm — столько мм углекислого газа на кубометр воздуха зафиксировали в мае 2019 года — это является рекордным показателем.

Как уточняет телеканал «Звезда», Окйекюдль существовал в течение 700 лет, и его площадь еще 100 лет назад составляла 15 кв. км при толщине 50 м, а в 2019 году площадь ледника сократилась до одного квадратного километра, а толщина — до 15 м, после чего он лишился статуса ледника. По оценкам экспертов, за следующие 600 лет температура на планете может подняться еще на 2,5 градуса.

«Символическая «смерть» ледника является для нас предупреждением о том, что нужно действовать», — заявила бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Как отмечает телеканал «360», церемония проходила под руководством геолога Исландии Оддура Сигурдссона, который предсказал скорое исчезновении мерзлоты еще 10 лет назад.