Культурный пластик: чем опасны для планеты синтетические частицы

В ходе научной экспедиции «Трансарктика-2019» ученые обнаружили микропластик во всех морях Северного морского пути. Конкретные цифры обещают обнародовать позже, но уже сейчас как только не называют эти фрагменты синтетических полимеров: «тихий убийца», «невидимая проблема», «троянский конь»… Чем больше читаешь, тем больше кажется, что все умрут на Земле, а микропластик останется. Что это за «зверь», насколько опасен и можно ли с ним бороться — разбирались «Известия».

Плывет по течению

Во всех морях Северного морского пути есть пластиковые микрочастицы. В первую очередь это касается Баренцева и Карского морей. Впрочем, встречается там и обычный мусор без приставки «микро»: бутыли, пакеты и другие пластиковые отходы, которые беспечно сбрасывают с проходящих судов.

Впервые термин «микропластик» прозвучал лет 15 назад из уст профессора Ричарда Томпсона, но заметили дрейфующие в воде белые частички пластика еще в 1970-е. Особые приметы: размер — до 5 мм в диаметре, не разлагается, легко уносится течением . В 2017 году Международный союз охраны природы признал частицы пластика главным загрязнителем океана.

Пластик_5 Сбор пластикового мусора в Арктике Фото: Wageningen University & Research/WJ Strietman

Спустя два года микропластик, как выразятся ученые, «ударит по печени» — его обнаружат в проливе Ланкастер (лед, вероятно, переместился год назад из центральной Арктики). Исследователи полагали, что «этот изолированный участок воды в канадской Арктике относительно защищен от дрейфующего пластического загрязнения». Наивные.

«Как он туда попал за 70 лет пластиковой эры? Мы же только в 50-х годах начали производить пластик, а он уже везде, — говорит в беседе с «Известиями» океанолог, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией физики моря атлантического отделения Института океанологии РАН Ирина Чубаренко. — Пока «пластиковая наука» находится на этапе географических открытий. Основная масса публикаций по теме микропластика сводится к тому, что «вот тут нашли, вот там, тут такая концентрация» .

Пластик_6 Пластиковый мусор на побережье одного из островов в Арктике Фото: Wageningen University & Research/WJ Strietman

Ученые Института озероведения РАН и Российского государственного гидрометеорологического университета разглядели микропластик в литре воды из Ладожского озера и его притоков . Обыкновенный пластик уже заметили на дне Марианской впадины — американский исследователь Виктор Весково опустился на глубину почти 11 км и… будто дома побывал: перед взором предстал кусочек пакета и конфетные фантики. В следующий раз, наверное, не удивится и стаканчику из-под Coca-Cola. А где есть пластик, там и до микропластика недалеко.

« Вы идете по пляжу и видите пластиковую полуразложившуюся бутылку — кем-то поедена, поломана, потертая… Но эта бутылка — небольшая фабрика по производству микропластика , — говорит «Известиям» эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Алексей Киселев. По подсчетам программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пластик составляет больше 80% от общего объема мусора в Мировом океане . — А сколько таких бутылок в мире сейчас? Это всё будет микропластиком».

Пластик_7 Пластиковый мусор на пляже одного из островов в Индийском океане Фото: commons.wikimedia.org

Откуда берется микропластик? Номер один по производству этих частиц, по словам эколога, — автомобильные шины. Далее — косметика. Это чудодейственные гранулы в кремах, скрабах, помадах и других продуктах. Сюда же отнесем частички синтетических полимеров в зубных пастах, моющих средствах, стиральных порошках. Много их в одежде (при стирке из наших свитеров, кофт и платьев из акрила, полиэстера, флиса отделяется 700 тыс. волокон микропластика) .

И, конечно, уже скопившийся пластиковый мусор подарит миру горы микропластика .

«Порядка 8 млрд т пластика, которые плавают в окружающей среде, трутся друг о друга, камни, скалы, песок — всё это потихонечку из крупного пластика крошится до мелкого пластика и так или иначе оказывается либо в воде, либо в почве, либо в сельскохозяйственных животных и дальше по пищевой цепи, — объясняет Алексей Киселев. — Практически все пробы морской соли содержат в себе частицы микропластика. Огромное количество проб воды содержат в себе пластиковые волокна, но при этом это пока еще разовые исследования, нет никакого системного подхода . То есть научный подход есть, но это не оплачивается, не является предметом глобальной научной мысли».

Проблемы — прицепом

Микропластик может превращаться в целую Вселенную, просто космос какой-то. Отчего-то он привлекает представителей морской флоры и фауны: водоросли, бактерии .

« Особенно почему-то они любят полистирен, вспененный полистирен. Если взять фрагмент, который побывал в море, то можно увидеть целую экосистему: он весь оброс, внутри ходы каких-то водных насекомых. Чем это чревато? Биологи на это смотрят с опаской. Пока никаких страшных вещей не обнаружили, но пластик очень легко переносится, особенно течениями в океане из Африки в Европу. Какие микроорганизмы, какая биология, вирусы могут быть принесены? Непонятно» , — говорит Ирина Чубаренко.

Пластик_2 Красный олуш среди пластикового мусора на одном из островов в Индийском океане Фото: csiro.au

Ученый объясняет: сам по себе пластик абсолютно инертный, хороший прочный материал — разлагается лет 500–700, а порой называется диапазон от 450 до 1000 лет (сами понимаете, пока это никто не проверил). «Материал XXI века», как говорили в середине века XX.

« Почему он так долго живет? Да он никому не нужен! — говорит эксперт. — Только как носитель, собиратель, а животные, рыбы, птицы принимают его за еду. Конечно, это не полезно. Еще хуже, когда крупные животные запутываются в морском мусоре, погибают оттого, что желудок забит пластиком вместо нормальной обычной еды. Но сам по себе пластик — просто углеводород, природный элемент. То есть человек сумел сделать такие длинные молекулы, которые теперь вызывают опасения. Когда из пластика производят различные изделия, в него добавляют красители, пластификаторы, добавки-стабилизаторы против ультрафиолета, то есть много другой химии, которая сама по себе вредна ».

Пластик_3 Останки птенца альбатроса, которого родители кормили пластиковым мусором Фото: csiro.au

Кстати, о птичках. Альбатросы на островах Атлантического океана кормят своих птенцов микропластиком: плывет мимо такая красивая разноцветная мозаика — как не соблазниться? Какие проблемы будут у отпрысков с таким рационом — вопрос. Несколько лет назад был озвучен прогноз: к 2050 году желудки всех морских птиц будут содержать микропластик .

« Частицы микропластика хорошо на себя берут различные токсиканты : хлорорганические, броморганические. Всё это перемещается по миру, формируя новую пластисферу», — говорит представитель Greenpeace.

Аккуратно с выводами

Способность микропластика легко внедряться в пищевую цепочку больше всего и настораживает ученых . В 2008 году экотоксиколог из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее Марк Браун изучал под микроскопом образцы высушенной крови голубой мидии и обнаружил крошечные пятна пластика.

« Проглоченные микропластические частицы повреждают органы и выделяют внутри организма опасные химические вещества — от разрушающего гормональный фон бисфенола А (БФA) до пестицидов. Такое влияние нарушает защитные функции организма, а также останавливает рост и размножение клеток », — поясняет издание «Хайтек» выводы ученых о потенциальных опасностях микропластика. В общем, сегодня в рыбе, моллюсках, а завтра — у нас в желудках.

Пластик_1 Пятна пластика в клетке голубой мидии Фото: pubs.acs.org

« Возможные нарушения, связанные с поглощением микропластиковых частиц, включают в себя блокировку пищевых путей и соответственное уменьшение поступления пищи и питательных веществ в организм, вызывающее истощение, нарушения работы пищеварительного тракта и дыхательных органов, смерть, а также токсическое воздействие на организм высоких концентраций токсикантов », — пояснила «Известиям» доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ кандидат географических наук Александра Ершова.

Собственно, в организме человека микропластик уже есть. Его обнаружили ученые медицинского университета Вены в экскрементах восьми добровольцев. В «засланном казачке» распознали микрочастицы полипропилена, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и других пластиков . Испытуемые рассказали, что ели пищу, упакованную в пластик и пили воду из пластиковых бутылок. Шесть человек трапезничали морской рыбой.

« Вопрос: весь ли микропластик вышел? Он вышел весь и все токсичные вещества, которые на нем были? Или он вышел не весь? Или он вышел весь, а токсичные вещества остались в человеке? » — как бы спрашивает австрийских ученых Алексей Киселев. Те пока не знают, но уже беспокоятся из-за того, что маленькие частички могут попадать не только в желудок, но и в кровь, лимфу, печень.

Поговаривают, что микропластик может вызвать онкологию... Испугались? Выдыхайте. Пока.

Фото: Stanford University/Lydia-Marie Joubert Биопленка на модели человеческой руки, показывающая, как размножаются бактерии даже после антимикробной обработки

« Пока смертельной опасности человечеству нет — она не подтверждается, но надо изучать дальше. В этом аспекте больше неясности, чем каких-то конкретных фактов. Про раковую опухоль — это пока еще выдумки, — говорит Ирина Чубаренко. — Поскольку возникает много вопросов, где микропластик может быть опасен, нужно много всего проверять: при разных условиях, для разных микроорганизмов, при разной длительности его пребывания в окружающей среде. Когда красивый гладкий пластик попадает в окружающую среду, он быстро становится шершавым, трескается, там поселяются микроорганизмы. Он притягивает к себе токсины, опасные для человека и животных. Возможные варианты последствий очень разнообразны, полезных среди них однозначно нет ».

Микропластик, уточняет ученый, даже перещеголял своего родителя — пластик. Он обладает большим разнообразием свойств, которые меняются со временем.

« Мы пока не умеем моделировать ни перенос пластика, ни его накопление, потому что мы не знаем его нормальных свойств. Частица вчера попала в океан, сегодня она обросла, завтра ее отнесло течением туда, где лед, и как себя ведет такая частица в таких разных условиях среды, мы пока вообще не знаем. Как поймем, тогда и можно будет говорить о том, как от нее избавиться. Поэтому народ пока рассказывает, где он видел, что он видел и как это возможно объяснить. На этом фоне, конечно, масса перегибов ».

Полезная «деградация»

Тем временем антипластиковое движение набирает обороты по всему миру, потому как невозможно смотреть на загрязненные пляжи, леса, фотографии запутавшихся в пакетах черепах, рыб, морских котиков. Весной на Филиппинах нашли мертвого кита — в желудке у бедолаги было 40 кг пластиковых пакетов .

«Важный тренд — запрещают одноразовую посуду и полиэтиленовые пакеты. Многие государства штрафуют продавцов и производителей. Это хороший шаг. Потому что если в медицине не надо совсем избавляться от пластика, то от одноразовой посуды, пакетов в быту — почему и нет. Жили же раньше без этого », — напоминает Ирина Чубаренко.

Фото: facebook.com/D' Bone Collector Museum Inc. Мертвый кит, в желудке которого нашли 40 кг пластиковых пакетов

В 2021 году в Евросоюзе вступит в силу запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды, ушных палочек и трубочек для напитков. Анонсировал запрет на пакеты, столовые приборы, тарелки и соломинки премьер-министр Канады. От пластиковых пакетов недавно отказалась Новая Зеландия. 11 сентября президент Индии призвал народ выйти на уборку улиц от пластиковых отходов, а к 2022 году правительство страны планирует полностью избавиться от одноразового пластика .

« Мы сами произвели себе проблему . Не знаю, как настроены производители, но в общем-то государство и правительство настроено весьма жестко. Наверное, будут поднимать налоги на производство, на тару, чтобы одновременно в цену этой тары было заложено всё, что нужно нам для дальнейшей переработки», — рассуждает океанолог. О необходимости отказа от пластиковой посуды высказывался глава Минприроды (даже поручил посчитать сроки и условия отказа), подобные разговоры шли и в стенах Госдумы , но пока до конкретных законопроектов дело не дошло.

Одновременно с этим ученые ломают голову над тем, как бороться с отходами, которые уже есть. Например, скормить их микроорганизмам . Весной японские молекулярные биологи открыли бактерию, которая питается лавсаном и другими видами пластика. Прожорливая Ideonella sakaiensis, уверяют ученые, разлагает свой обед на воду и углекислый газ. Жует медленно — недель шесть.

« Сейчас идет очень быстрое развитие науки в сторону другого пластика — пластика, который будет дружелюбен к природе, не такой долгоживущий, биодеградируемый. Он может быть разложен ультрафиолетом или какими-то микроорганизмами. Но все-таки биодеградация пока — это еще рекламный трюк. Потому такой пластик можно разложить до каких-то мельчайших фрагментов (не до натуральных), но при строгих условиях: определенном давлении, температуре, длительности. А для этого такой «хороший пластик» нужно собрать. Но как, если он разойдется по всему миру? — говорит Ирина Чубаренко. — Самый большой шаг в этом направлении: стали выпускать пластиковые пакеты, которые разлагаются через год лежания в компостной куче (благодаря внедрению в длинную молекулу пластика элементов, которые дробят ее на части). Большой пакет разлагается… до микропластика. И пока это самое большое достижение ».

Пластик_4 Мальчик собирает пластиковый мусор на побережье Филиппин Фото: REUTERS/Cheryl Ravelo

А может, ну его, этот пластик? Отказаться и всё.

« В принципе отказаться уже ни от чего не получится, потому что это важный элемент нашей жизни , — говорит эколог. — В современной токсикологии, химии, химии окружающей среды и вообще в глобальной природоохране четко прописано: для решения проблемы мы будем использовать принцип предосторожности. Если мы считаем, что это может быть опасно, то мы должны как можно скорее расу человеческую от этого оградить ».

Объясняет образно: нужно потихоньку закрывать «пластиковый» кран, который наполняет нашу ванну, и выдергивать пробку, потому что вода уже льется через край.

« Мы можем сильно сократить потребление пластика, просто убрав одноразовое и перейдя на многоразовое . Это первое. Второе — если мы многоразовое будем перерабатывать по принципу «продукт в продукт», а не «продукт — полимерпесчаная черепица », — поясняет Алексей Киселев.

Эксперт приводит пример, который в свое время его, мягко говоря, удивил. «Есть один прекрасный завод, который потребляет большое количество ПЭТ-бутылки — чистой, хорошей, качественной. Но проблема в том, что этот завод из ПЭТ-бутылки делает ПЭТ-пленку — поддоны для суши и так далее. И мы спрашиваем: «Вы перерабатываете такое количество тонн ПЭТ-бутылок, а поддоны потом собираете?» — «Нет, нам нужна только ПЭТ-бутылка. У поддонов уже другая вязкость — только на свалку или пусть собирает кто-то другой». И вот это проблема, потому что это ни разу не переработка. Из бутылки должна быть бутылка. Из ушной палочки — ушная палочка. Не можете так? Не производите».