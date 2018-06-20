Более 100 органических веществ загрязняют атмосферу на Новой Земле
Российские специалисты впервые оценили уровень загрязнения атмосферы на Новой Земле. Как выяснилось, воздух русской Арктики не является полностью чистым даже там, где хозяйственная деятельность не ведется. Это особенность холодного климата: по данным ученых, снежинка может накопить в 160 раз больше вредных веществ, чем дождевая капля того же размера. Полученная информация важна для изучения климата и особенностей переноса различных соединений воздушными массами.
Исследователи взяли пробы снега в 11 точках — от материкового побережья к югу от Новой Земли до мыса Желания на самом севере архипелага. В арктических пустынях снежный покров не тает полностью и постепенно накапливает токсичные вещества из атмосферы. Сбор образцов происходил в ходе экспедиции, организованной Российским географическим обществом. Вблизи архипелага нет источников органического загрязнения, поэтому результаты замеров позволили проследить перенос различных соединений по воздуху.
— Было установлено, что атмосфера над территорией русской Арктики не является вполне чистой. Наша работа позволила впервые понять, какие именно органические вещества попадают на Новую Землю, — рассказал «Известиям» соавтор работы, доктор химических наук, сотрудник химфака Московского государственного университета Альберт Лебедев.
Ученым удалось выделить более 100 соединений самых разных классов. В их числе такие опасные загрязнители, как фенолы, фталаты, полициклические ароматические углеводороды. Найдены также вещества, которые образуются в результате трансформации первичных загрязнителей в окружающей среде.
Арктика имеет стратегическое значение для России, однако об уровне загрязнения этой территории органическими соединениями практически ничего не известно. Единственная российская арктическая исследовательская станция, проводящая такие замеры, расположена в Тикси, на севере Якутии. Она фиксирует всего несколько параметров состояния атмосферы.
По словам ученых, уже отобраны пробы снега с других арктических островов. В результате должен быть составлен список ухудшающих экологию российского Севера веществ, установлены источники их поступления.
Данные исследования дополняют картину состояния окружающей среды в этом регионе. Они позволяют впервые оценить состав органических соединений в снежном покрове, что необходимо для дальнейшего хозяйственного использования территорий. Полученная информация очень важна и для фундаментального изучения климата.
Эксперт Организации Объединенных Наций по проблемам химической безопасности Валерий Петросян считает, что исследование снега в Арктике имеет большое значение. Именно в этих районах загрязнение очень опасно.
— Экспериментальные результаты доказывают более интенсивные химические стрессы для северных экосистем по сравнению с южными, — рассказал «Известиям» Валерий Петросян. — Ведь снежинки по сравнению с аналогичными по размеру каплями дождя поглощают в 160 раз больше токсикантов.
Работа проводилась совместно с Северным арктическим федеральным университетом в Архангельске и Leco Corporation (США). Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.