Новостройки измерят загрязнение воздуха

С 2022 года в новостройках будет необходимо устанавливать средства для анализа состояния окружающей среды. Это следует из предложений Минстроя. Датчики подключат к городским системам экомониторинга. Эксперты отмечают, что такие приборы помогут получать картину движения вредных веществ. При этом, говорят специалисты, их установка и эксплуатация не должны ложиться финансовым бременем на граждан.

Предложение министерства строительства и ЖКХ содержится в дорожной карте для проекта «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». «Законодательно установлена необходимость оснащения новостроек средствами мониторинга состояния окружающей среды и подключения их к городским системам экомониторинга», — отмечается в документе. Начало реализации инициативы намечено на II квартал 2022 года. Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал «Известиям», что один из принципов проекта «Умный город» заключается в формировании аналитического, «чувствующего» городского пространства, в котором информация доступна для широкого круга лиц. В том числе — о качестве воздуха.

— Есть разные подходы. Например, установить такие датчики в смартфоне. Идея с новостройками тоже имеет право на существование, — сказал Андрей Чибис.

Он добавил, что это, безусловно, решаемая задача, но тема еще требует обсуждения. В документах Минстроя источник финансирования установки средств мониторинга состояния окружающей среды не уточняется.

Генеральный директор компании — разработчика автоматизированных систем «Большая Тройка» Артем Седов отметил, что при помощи таких установок можно предотвращать экологические аварии, получать картину движения вредных веществ, на случай эвакуации определять, куда движется пятно загрязнения. Однако, по его словам, нет необходимости устанавливать такие системы на каждом доме: есть математические расчеты, которые показывают, где и в каком количестве нужно их поставить.

Глава ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин сообщил «Известиям», что сегодня в мире есть примеры, когда датчиками загрязнения воздуха оснащают уличные фонари. Что касается новостроек, то остается вопрос со схемой оплаты за содержание и эксплуатацию датчиков.

Артем Седов считает, что бизнес может устанавливать такие устройства и предоставлять эти данные на платной основе гражданам, управляющим компаниям или государству. Второй вариант — установкой могли бы заниматься застройщики при возведении новых домов, если такое предложение будет утверждено в программе «Цифровая экономика Российской Федерации». Стоимость одной такой мини-системы варьируется от 7 тыс. до 100 тыс. рублей, подсчитал он.

Член Общественного экологического совета Москвы Алина Енгалычева отметила, что идея оснащать новостройки такими системами анализа здравая. Однако эксперт подчеркнула, что нужно определить, где конкретно должны устанавливаться датчики, не пострадают ли они от вандалов, кто будет следить за оборудованием. По ее мнению, это должно быть государственной задачей, обслуживание не должно ложиться бременем на граждан.

Эксперты добавили, что, в первую очередь, должны корректно работать сами городские системы экомониторинга. Как сообщил «Известиям» член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Владислав Жуков, сегодня датчики-газоанализаторы, измеряющие уровень загрязнений в атмосфере, устанавливаются в городах эпизодически и в добровольном порядке.

По его словам, отлаженная система экомониторинга существует только в Москве, где состояние воздуха контролирует организация «Мосэкомониторинг». Контроль представляет собой систему стационарных постов, которые замеряют показатели загрязняющих веществ в атмосфере. Посты размещены в разных округах Москвы, всего их около 15. «Мосэкомониторинг» также владеет мобильными лабораториями. Но в других городах, где также есть серьезная антропогенная нагрузка, оснащение не системно. Где-то такие датчики устанавливаются пока в качестве эксперимента, отметил Владислав Жуков.

Ранее «Известия» сообщали, что ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали автономные датчики, которые позволят вести постоянный мониторинг параметров окружающей среды внутри города и незамедлительно реагировать на экологические угрозы. Как отметили в институте, цена одной сенсорной системы, включающей в себя несколько датчиков и аккумулятор на биотопливе, будет ниже 10 тыс. рублей. При этом один датчик сможет отслеживать состояние окружающей среды в радиусе нескольких метров.