Штрафы для предприятий-загрязнителей планируют автоматизировать

Штрафы для крупных промышленных загрязнителей окружающей среды с конца 2022 года могут быть начислены в автоматическом режиме. Денежные санкции наложат на основе информации, которая собирается и обрабатывается системами экомониторинга, следует из документов Минстроя. Как сообщил «Известиям» высокопоставленный федеральный чиновник, эта мера требует обсуждения. Она поможет снизить количество проверок и простимулирует предприятия соблюдать нормативы по охране окружающей среды.

В IV квартале 2022 года планируется законодательно закрепить автоматические штрафы для компаний-загрязнителей окружающей среды. Об этом сказано в проекте «дорожной карты» Минстроя по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения данной дорожной карты, пояснил «Известиям», что речь идет об упрощении процедур контроля.

— Важно, чтобы не индивидуально инспектор приходил на предприятие с проверками и составлял договор, а работала автоматическая система по аналогии с камерами, фиксирующими нарушение правил дорожного движения. Зафиксировали превышение — штраф, — пояснил собеседник «Известий».

По его словам, если штрафы будут погашены быстро, то, как и в случае с автомобилистами, могут применяться скидки. Такая автоматизация поможет сократить количество чиновников, ответственных за проверки, и уменьшить число злоупотреблений со стороны предприятий, считает он.

В мае Госдума одобрила законопроект об установке с 1 января 2019 года счетчиков вредных выбросов на крупных предприятиях. Создание таких систем контроля позволит получать информацию в онлайн-режиме, сообщала пресс-служба Минприроды. Данные направят в Росприроднадзор, который сможет оперативно реагировать на случаи превышения допустимых нормативов загрязнения. В министерстве подчеркнули, что сегодня все предприятия готовы к установке автоматических систем контроля, но в законодательстве имеются правовые пробелы, которые как раз и устраняются новым документом. В частности, в законе «Об охране окружающей среды» отсутствуют нормы, которые позволили бы обеспечить достоверность измеряемых показателей и информации, передаваемой в надзорные органы.

По словам члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Владислава Жукова, такие меры позволят контролировать экологическую обстановку вокруг предприятий, а введение автоматизированных штрафов к 2022 году простимулирует предпринимателей сделать свое производство экологически безвредным.

— Это будет прямая угроза банкротства, потому что штрафы для предпринимателей, которые не готовы модернизировать свое производство, будут в сто раз больше, чем нанесенный ущерб, — отметил Владислав Жуков.

Заместитель председателя комитета РСПП по промышленной политике Владимир Рудашевский считает, что нужно развивать не столько систему сбора штрафов, сколько стимулировать предприятия вкладывать в модернизацию очистных систем.

— Есть одна тонкость: штраф за экологию поступает в местный бюджет, поэтому муниципалитету выгодно, чтобы предприятия нарушали эти требования, — считает он.

По его словам, сегодня предприятия имеют право направлять средства на модернизацию очистных сооружений из своей прибыли, но в этом случае для компаний целесообразно предусмотреть налоговые вычеты. Кроме того, при начислении штрафов неизбежны ошибкив, оспаривать которые придется, скорее всего, через суд.

— Ошибки всегда бывают. Кто будет опротестовывать? Конечно, сами заводы и фабрики, бизнес-структуры. Но, прежде чем судиться, всё равно нужно заплатить, а судиться можно очень долго, — резюмировал он.

Предпринимателю легче за свой счет поставить автоматическую систему контроля за выбросами, чем ждать плановую проверку Росприроднадзора, уверен бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его словам, автоматические штрафы снизят уровень предвзятости проверок и их частоту.

Согласно действующему законодательству, за сокрытие или умышленное искажение информации о состоянии окружающей среды юридическому лицу начислят штраф от 20 тыс. до 80 тыс. рублей. Несвоевременное приведение водных объектов и их водоохранных зон в пригодное состояние повлечет за собой штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.