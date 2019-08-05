Не надо грязи: зачем принц Гарри отказался от пластиковых пакетов и размножения

С 31 июля по 3 августа на Сицилии в обстановке строгой секретности прошла седьмая конференция Google Camp — американский IT-гигант пригласил знаменитостей со всего мира обсудить проблемы мирового же значения; в первую очередь — глобальное потепление. Насколько принц Гарри, Наоми Кэмпбелл и другие собравшиеся помогли спасению планеты, разбирались «Известия».

Лагерь труда и отдыха

Аэропорт Палермо на Сицилии трудно назвать крупным транспортным хабом — обычный региональный авиаузел, 5 млн пассажиров в год (примерно как у российского Симферополя). Но в конце июля что-то изменилось: диспетчеры один за другим сажали на ВВП бизнес-джеты (итальянские коллеги насчитали их 114), а в порту Палермо к закрытым для публики пирсам швартовались шикарные мегаяхты. Прибывших дам и господ незамедлительно «паковали» в люксовые кроссоверы, которые отправлялись в термальный курорт Скьякка на юго-западе острова — в тамошнем эксклюзивном отеле с персонала уже взяли подписки о неразглашении и строгой конфиденциальности, грозящие жуткими карами любому, кто ослушается. Самих прибывающих, по слухам, тоже убедительно просили не делиться «селфи» в соцсетях. Что же это было? Международный съезд боссов организованной преступности (всё же Сицилия знаменита не только термальными курортами)? Конференция глав масонских лож? Тайное собрание всемогущих русских олигархов? Отнюдь — так съезжались гости на ежегодное (седьмое по счету) мероприятие под названием Google Camp, организованное понятно кем и посвященное в этот раз вопросам изменения климата на планете.

Э-1 Территория отеля Verdura Resort, Сицилия, Италия Фото: Booking.com

Придуманный владельцами и создателями самого популярного поисковика в мире Брином и Пейджем «летний лагерь» для знаменитостей уже успели окрестить «Давосом у моря». Но в отличие от швейцарского курорта, где всё же собирается политическая и бизнес-элита, — люди, имеющие прямое влияние на судьбы мира, — в отель «Вердура Ресорт» съехались персонажи менее убедительные. Приглашенные Марк Цукерберг и Барак Обама вроде бы не приехали, зато замечены были супермодель Наоми Кэмпбелл, неизбежные на подобных собраниях Стинг и Боно, барабанщик Metallica Ларс Ульрих, актеры Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер, певцы Крис Мартин и Кэти Перри и некоторое количество миллиардеров — модельер Диана фон Фюрстенберг, медиамагнат Дэвид Геффен, бывший СЕО Google Эрик Шмидт. Ну и для пущей важности — британский принц Гарри, герцог Сассекский. Как можно заметить, все, как один, — крупные специалисты по изменениям климата и защите окружающей среды.

Фото: instagram.com Певица Кэти Перри прибывает на конференцию Google Camp

Пребывание дорогих гостей полностью оплачивалось Google (по слухам, только аренда знаменитой Долины храмов под Скьяккой, где на фоне античных развалин спели Стинг и Мартин и был организован обед под открытым небом, обошелся более чем в $100 тыс.). Считать чужие деньги, однако, занятие вредное — зато въедливые американские журналисты успели выяснить, что суммарный выброс СО2 бизнес-джетов знаменитостей составил около 800 т. Огромные яхты, на которых прибыли самые богатые, в час потребляют около 2 тыс. кг горючего — и воздух, понятно, тоже не озонируют. 350-сильные (в базовой комплектации) кроссоверы Maserati, на которых катали борцов с глобальным потеплением, тоже трудно отнести к самым экологичным в мире автомобилям. В конечном счете есть сильное подозрение, что окружающей среде было бы куда больше пользы, если бы сиятельные экологи пообщались по закрытым каналам видеосвязи — думается, специалисты Google сумели бы обеспечить надлежащий уровень приватности, да и обошлось бы дешевле аренды шикарной гостиницы и долины с историческими руинами.

Совершенно секретно

Атмосфера строгой секретности, нагнетаемая организаторами вокруг мероприятия, вообще вызывает некоторое недоумение — можно подумать, что солидные господа и замечательные артисты собираются на уединенном курорте вовсе не для обсуждения животрепещущих проблем современности, а для какого-нибудь постыдного разврата. Поневоле вспоминается вялотекущий скандал с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном, возившим на свой частный остров примерно тот же состав участников (разве что вместо герцога Сассекского Гарри был его дядюшка, герцог Йоркский Эндрю), теперь делающих круглые глаза и уверяющих общественность, что не видели, не слышали, не участвовали «ни в чем таком».

Что, собственно, происходило в течение трех дней работы «лагеря», остается во многом загадкой — СМИ туда не допустили, редкие фото в аккаунтах приглашенных знаменитостей мало что разъясняют. Известно, впрочем, что на неформальной церемонии открытия выступил принц Гарри, обратившийся к собравшимся с речью, которую англоязычные СМИ несколько амбивалентно характеризуют как barefoot speech — то ли «от всей души», то ли и впрямь уподобившись графу Л.Н. Толстому и скинув долой тесные сапоги. Припавший к матери сырой земли принц поведал, что полностью отказался в быту от пластиковых пакетов, а также строго следит за тем, чтобы таковые не дерзал использовать обслуживающий его персонал. Тем из нас, кто лишен радостей пользования прислугой, остается лишь аплодировать экологическому порыву его высочества. Кроме того, герцог Сассекский подтвердил высказанное им несколько ранее в интервью журналу Vogue намерение отказаться заводить с супругой Меган третьего ребенка — тоже в целях уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу. Учитывая, что почти 20% британцев считают излишним тратить около полумиллиарда долларов в год на содержание семейства Виндзоров, многие жители Соединенного Королевства, вероятно, приветствуют решение Гарри и Меган (и даже не будут возражать, если остальные их родственники начнут придерживаться философии чайлдфри) — однако не по вполне экологическим причинам.

Э-2 Принц Гарри, герцог Сассекский, и Меган Маркл, герцогиня Сассекская Фото: Global Look Press/Ik Aldama

Речь произнесла и Наоми Кэмпбелл в полном соответствии с заветами Александра Галича («У них первый был вопрос — свободу Африке! — А потом уж про меня — в части «разное»), рассказавшая собравшимся о Нельсоне Манделе. Надо полагать, речь 49-летней бывшей наркоманки с непреодолимой привычкой лупить прислугу чем попало была истинным образцом высокого ораторского искусства — иначе трудно объяснить, к чему вообще было рассказывать о своей дружбе с покойным борцом против апартеида, в борьбе против загрязнения окружающей среды вроде бы не замеченном.

В серьезном жанре

Впрочем, шутки — шутками, но в случившемся на Сицилии «неуместном собрании» явно просматривается какая-та злая ирония над потугами прогрессистов. Глупо, конечно, было бы требовать от съехавшихся в Скьякку богатых и знаменитых добираться до места назначения на велосипедах, но уровень лицемерия мероприятия поразил, похоже, даже западную прессу. В конечном счете никто не возражал бы против очередного схода лоснящихся от самодовольства кумиров «общества потребления» — выпить шабли, закусить устрицами, заняться йогой с фотомоделями — но можно было бы, вероятно, и не прикрываться заботой о судьбах мира. На соседней Сардинии и в Ницце подобные тусовки идут едва ли не круглогодично, без всяких разговоров об экологии — и, кажется, никто не возражает. Да и вообще, как заметил еще очень давно один известный сатирик, «не надо бороться за чистоту — надо убирать».

Э-3 Грета Тунберг, 16-летняя шведская экоактивистка, борющаяся за привлечение внимания к проблеме изменения климата, на Всемирном саммите R20 в Вене, Австрия, 28 мая 2019 года Фото: REUTERS/Lisi Niesner