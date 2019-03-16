Отошли роды: экологически озабоченные женщины отказываются заводить детей

Проблемы окружающей среды и изменения климата привели к появлению группы людей, которые считают, что ради спасения планеты человечеству надо притормозить с воспроизведением себе подобных . «Известия» выяснили, кто такие родозабастовщики (birth strikers) и отличаются ли они от предшественников — чайлдфри и антинаталистов.

Кто они такие

Родозабастовщики привлекли внимание СМИ в марте 2019 года. Перед этим, в феврале, член палаты представителей конгресса США Александрия Окасио-Кортес в своем Instagram-аккаунте задалась вопросом: разумно ли заводить детей в мире, который на полных парах летит к экологической катастрофе?

Вопрос 29-летней активистки и политика вызвал бурную и неоднозначную реакцию у ее 2,7 млн подписчиков, а также у других пользователей соцсетей и СМИ. Кое-кто открыто назвал высказывание Окасио-Кортес фашистским. Тем не менее конгрессвумен не одинока в своих опасениях, что рождение и воспитание детей плохо сочетаются с тем будущим, которое ожидает планету.

BirthStrike — общественная организация, которую основала британка Блайз Пепино, вдохновленная откровенностью Окасио-Кортес. Всего за пару недель в ряды родозабастовщиков вступили более 140 человек (в основном женщины).

Фото: instagram.com/_birthstrike/

У 33-летней Блайз был молодой человек, но она отказалась от идеи создать семью, после того как побывала на лекции сообщества Extinction Rebellion («Бунт против вымирания»). Там она узнала больше о том, как состояние окружающей среды повлияет на мир уже в ближайшие годы. «Я не уверена, что смогла бы сделать это (завести детей. — Ред.), учитывая то, что известно. Если политики не хотят бороться [с экологическими проблемами], у нас мало шансов [выжить]», — говорит Блайз.

Фото: instagram.com/_birthstrike/ Пепино создала BirthStrike в нужный момент: о «родозабастовщиках» уже делают репортажи, хотя организации нет и месяца

Какова конечная цель движения? Ведь очевидно, что родозабастовщики будут в вечном меньшинстве: мало кто готов отказаться от рождения детей в принципе, и по экологическим причинам в частности.

Сторонники «экологической бездетности» не особо надеются, что снижение рождаемости станет популярной идеей и тем самым немедленно спасет планету от перенаселения и связанных с ним последствий. Хотя есть исследования, которые доказывают, что такие меры теоретически могли бы сработать, но лишь в очень долгосрочной перспективе, до которой еще неплохо бы дожить.

Как сказала Пепино в интервью британской The Guardian, BirthStrike — это в первую очередь «радикальное признание» того факта, что надвигающаяся угроза существованию уже сейчас «вынуждает нас менять свои представления о будущем». «Мы не пытаемся решить [экологические проблемы] с помощью BirthStrike. Мы хотим донести информацию вовне», — поясняет британка. «Вовне» — это, вероятно, до политиков и других крупных общественных фигур, которые действительно пока еще могут повлиять на ситуацию с окружающей средой.

Дети Александрия Окасио-Кортес на митинге в поддержку женщин, Манхэттен, Нью-Йорк Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Lev Radin

Финансовый портал MarketWatch задался вопросом: что будет, если движение родозабастовщиков действительно станет массовым? И отвечает: отказ граждан от рождения детей теоретически может стать инструментом давления на государство. Отсутствие достаточного уровня прироста населения разрушительно для экономики любой страны, поскольку вызывает дефицит рабочей силы и снижение покупательского спроса на производимые товары, отмечает MW. К этому стоит добавить: а также приводит к постепенному снижению числа налогоплательщиков, чьи отчисления позволяют выплачивать пенсии (а без естественного воспроизводства число пенсионеров быстро превысит число налогоплательщиков).

Родозабастовщики — это чайлдфри?

По определению Оксфордского словаря, чайлдфри (child-free) — добровольная бездетность. Термин чайлдфри появился в английском языке конце XX века. Но конечно, само явление старо как мир — просто не имело столь звучного определения.

Дети Фото: Depositphotos

Основных причин, по которым становятся чайлдфри, несколько (и они могут комбинироваться для одного и того же человека). Перечислять их можно очень долго, вот лишь несколько самых распространенных:

— финансовые и семейные (боязнь расходов, отказ «плодить бедность», наличие в семье нуждающихся в уходе инвалидов и недееспособных);

— медицинско-эстетические (нежелание жертвовать красотой и здоровьем);

— карьерные;

— социальные (опасения потерять привычный досуг и ритм жизни);

— любовные (нежелание «делить» любовь партнера с кем-то еще);

— нонконформистские (неприятие необходимости соответствовать ожиданиям общества);

— отсутствие потребности в отцовстве/ материнстве.

Взгляд на современный мир как на недружелюбную среду для воспитания ребенка тоже входит в этот список. Так что родозабастовщики — определенно чайлфри.

Откуда растут ноги BirthStrike

Антинаталисты, пожалуй, наиболее близки родозабастовщикам — не по идее, а по философии.

Антинатализм — учение о том, что нерождение есть высшее благо. В его центре находится идея о том, что приводить новых людей в этот небезопасный и несовершенный мир — аморально и бессмысленно, поскольку им придется страдать, стареть и умирать. Антинаталистские утверждения находятся в цитатах, приписываемых Будде. Антинаталисты имелись и среди философов Древней Греции.

Многие антинаталисты полагают, что одной из главных причин желания иметь детей является неспособность большинства людей здраво оценивать окружающую действительность.

Дети Фото: Depositphotos

Кроме того, у антинаталистов есть еще один аргумент против деторождения . Они склонны считать, что человеческий род — самая разрушительная сила на Земле, а следовательно, оптимальная численность населения нашей планеты — это ноль.

Антинаталисты считают, что намного более нравственный способ удовлетворить свой родительский инстинкт — это усыновление. По их мнению, для всех было бы лучше брать на воспитание уже существующих детей-сирот.