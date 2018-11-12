Бороться с чайлдфри предложили пропагандой семейных ценностей

Бороться с сообществами чайлдфри предложили при помощи пропаганды семейных ценностей. С такой инициативой выступила исполнительный директор национального родительского комитета Юлия Матюнина.

По ее словам, в комитет поступает масса обращений о травле в Сети, поэтому нужно сокращать данные в интернете о таких сообществах. Она также отметила, что больше 70% участников таких пабликов — это дети, не достигшие 18-летнего возраста. По мнению эксперта, это лишь следствие глобальной проблемы — высокого уровня агрессии среди подростков. В частности, это еще и отсутствие привязанности, феномен ориентации на своих сверстников, когда сами дети в отсутствие родителей начинают ориентироваться на них, а по сути «дети начинают воспитывать детей».

«Государство, помимо того что должно бороться с такой информацией, должно давать альтернативную информацию. А альтернативная информация — это счастливые семьи, в которых счастливые родители растят счастливых детей и которых поддерживает государство», — приводит НСН слова Матюниной.

7 ноября Общероссийское общественное движение «За жизнь!» обратилось к президенту России Владимиру Путину с предложением внести в реестр запрещенной информации прививающие ненависть к материнству и детству материалы, а также штрафовать и блокировать распространяющие их сообщества в соцсетях.