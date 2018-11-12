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Чайлдфри-сообщества предложили приравнять к пропаганде суицида

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Фото: vk.com/Сергей Чесноков
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Сообщества чайлдфри предложили приравнять к пропаганде суицида. С такой инициативой выступил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

По его словам, он предлагает привести в соответствие между собой федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», где говорится о запрете распространять информацию, которая, в частности, оправдывает применение насилия и призыв к суициду, федеральным законом о контроле работы в интернете.

«Иначе получается, что государство одной рукой выступает в поддержку рождаемости, семейных ценностей. А с другой стороны, расцветают такие сообщества», — цитирует эксперта НСН.

Чесноков также ответил, что не предлагает закрывать сообщества частных лиц. По его мнению, законодательство должно распространяться на паблики, насчитывающие сотни тысяч подписчиков, «чтобы они чистили и думали, прежде чем публиковать какие-то материалы». Он добавил, что не думает, что дело дойдет до их блокировки.

6 ноября сообщалось, что общероссийское общественное движение «За жизнь!» планирует обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о блокировке в соцсетях сообществ, пропагандирующих неприязнь к материнству, детям, многодетным семьям, продвигающих идеи чайлдфри. В тот же деть инициативу прокомментировали в Госдуме.

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