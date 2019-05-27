Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме. С документом ознакомились «Известия». Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5 – 7 рублей за пустую бутылку, пояснил «Известиям» замглавы фракции «СР» в нижней палате Олег Нилов. Пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года, пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Поручили — сдай тару

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную. Об этом сказано в плане реализации предложений, высказанных в ходе отчета правительства о результатах его деятельности за 2018 год. Документ (есть у «Известий») за подписью первого вице-премьера Александра Жукова представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента.

Бутылки_1 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 11 апреля 2019 года Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Правительству рекомендовано представить предложения в Госдуму до 15 июня. Первоначально с инициативой обязать торговые сети принимать тару выступила «Справедливая Россия», следует из документа.

В пресс-службе Минприроды «Известиям» сказали, что поручение будет отработано в срок. В Минпромторг оно еще не поступило, сообщили «Известиям» в ведомстве. В Минэкономразвития на момент публикации материала на запрос не ответили.

Экология в приоритете

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов сказал «Известиям», что сейчас экологическая проблема номер один — высокий объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места складирования отходов в других субъектах.

— Мировая практика свидетельствует о том, что стекло, пластик и бумагу следует утилизировать, до 80% мусора можно направлять во вторичную переработку, — пояснил парламентарий. — Чтобы мотивировать граждан к сбору отходов, пригодных ко вторичной переработке, следует использовать и материальные механизмы поощрения.

Бутылки_2 Сотрудница завода сортирует собранные пластиковые бутылки в одном из цехов завода пластмасс Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По словам депутата, в Европе торговые сети уже используют автоматы, которые измельчают бутылки, после чего они направляются на переработку. Кто продает тару, тот и должен обеспечить возможность ее вернуть, считает Олег Нилов.

По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки. Такая практика распространена и в других странах. Стоимость одной бутылки в Турции при ее возврате составляет (в пересчете на российскую валюту) 1,5 рубля, в США — около 7 рублей. В России ее цена может составить 5 – 7 рублей , предположил депутат, и есть риск, что это отразится на стоимости товаров. Поэтому желательно, чтобы торговые сети решали вопрос за счет уменьшения своих прибылей. Парламентарий отметил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки. Вскоре он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Выберут первых

Торговые сети — члены АКОРТ совместно с ответственными производителями уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку, сказал «Известиям» председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.

— Запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере. Существует целый набор разноплановых задач, которые требуется решать при реализации таких проектов, — пояснил Сергей Беляков. — Например, нужны отдельные площадки для сбора отходов, соответствующие санитарным нормам и правилам, специальное дорогостоящее оборудование, которое не производится в России, и так далее.

По итогам проведения пилотных проектов, которые могут пройти уже в этом году, удастся сформировать полноценную бизнес-модель сбора тары для вторичной переработки, отметил Сергей Беляков. В АКОРТ уточнили, что бизнес-проекты пока не проработаны.

Бутылки_3 Рабочий наполняет контейнер на предприятии по сортировке и переработке смешанного тарного стеклобоя Фото: РИА Новости/Егор Еремов

Возврат бутылок в торговые сети — один из возможных инструментов для стимулирования переработки отходов, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов. Но он не уверен, что люди, совершая покупки в крупных сетевых магазинах, будут возвращаться туда же, чтобы сдать стеклянную, пластиковую бутылку или же алюминиевую банку.

— Вряд ли в магазинах шаговой доступности найдется достаточно места для складирования тары. Именно поэтому мы оцениваем подход по возврату бутылок в торговые сети только как один из возможных инструментов в комплексе мероприятий, стимулирующих население сортировать мусор для его последующей переработки, –– отметил он.