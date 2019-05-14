Школьники в Уфе разработали устройство для переработки мусора

Ученики технопарка в Уфе собрали устройство, благодаря которому любые бытовые отходы можно легко превратить в топливные брикеты. Ребята также создали макет знаменитых городских восьмиэтажек в масштабе 1 к 100. В результате выяснилось, что фасады двух на первый взгляд одинаковых зданий оказались совершенно разными.

Еще одна модель дома показывает, что используя абсолютно все ресурсы природы – ветер, солнце, переработку мусора – можно получить необходимое количество энергии для обеспечения жизни человека даже в чистом поле. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Как сообщалось 22 апреля, уфимский шестиклассник разработал Тактильную географическую карту России. Каждый регион имеет свой номер и соединяется как пазл на специальной подставке. В планах у юного гимназиста создать подобную карту Башкирии.