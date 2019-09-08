Блеск и нищета: почему миллениалы живут беднее своих родителей

Судя по рекламе, составляющей нынче едва ли не главное содержание соцсетей, миленниалы (те, кто появился на свет между 1981-м и 2000-м) и входящие сейчас во взрослую жизнь представители поколения Z (родившиеся после 2000 года) являют собой радужную картину: раскрепощенные мультигендерные оптимисты разных цветов кожи, отряхнувшие прах пыльных предрассудков родителей и смело несущиеся за рулем электрокара в светлое будущее, потягивая экологически чистый смузи из экологически чистого стаканчика и изредка отвлекаясь от дороги на экран смартфона последнего поколения (всё равно машина идет на автопилоте). Однако реальность, похоже, далека от рекламных фантазий. Западные социологи и экономисты бьют тревогу: судя по исследованиям, миллениалы зарабатывают меньше своих родителей, а следующее поколение и вовсе вряд ли сможет обеспечить себе достойный уровень жизни. И дело, как говорят исследователи, вовсе не в лени молодежи и не в пресловутом «разрыве поколений». В дело, судя по всему, вступили безжалостные законы экономики капитализма — в проблеме разбирались «Известия».

Деньги в тумбочке

Одно из последних исследований распределения богатства в обществе было опубликовано в августе 2019 года австралийским Институтом Грэттен, независимым центром политических, экономических и социологических исследований, работающим при поддержке университета Мельбурна и федерального правительства Австралии. Собранные данные относятся к положению в австралийском обществе, но, по мнению экономического обозревателя британской The Guardian, профессора университета Квинсленда Джона Квиггина, отражают ситуацию западного мира в целом.

Вывод, сделанный исследователями, неутешителен: молодые австралийцы в массе своей преуспевают меньше, чем их родители. Если 25 лет назад средний годовой доход домохозяйства с возрастом главного работающего 55–74 года превышал доход домохозяйства 24–35-летних вдвое, то сегодня это разница более чем в пять раз. При этом средний доход молодых практически не вырос (в районе $250 тыс. в ценах 2016 года), в то время как «старики» стали зарабатывать почти втрое больше (более полутора миллионов долларов против $500 тыс. в 1994 году). Выросло и общее состояние австралийцев — в 2018 году жители «зеленого континента» «стоили» $10,8 трлн (против $3,8 трлн в 1990 году). Куда же делись накопленные богатства?

ден Фото: Global Look Press/ZUMA

Как полагают ученые, дело вовсе не в том, что молодые австралийцы меньше работают — они меньше зарабатывают. Чтобы понять причину, следует обратиться к данным по медианному (т.е. показывающему распределение по выборке) доходу. Именно здесь видно, что наибольший доход сегодня имеют те группы населения, которые уже вступили в жизнь с унаследованным богатством — либо успели воспользоваться плодами экономического бума 1990-х. В «младшей» возрастной группе устойчивый рост доходов показывают 20% домохозяйств, владеющих достаточным первоначальным капиталом. Авторы доклада считают, что «молодые австралийцы имеют меньше шансов стать домовладельцами в том же возрасте, что и их родители — и даже если им это удастся, они аккумулируют значительно больший долг».

Назад в феодализм

Таким образом, полагает Квиггин, анализирующий данные исследования, сегодня правильнее говорить не о «поколенческом разрыве», а скорее о классовых и имущественных противоречиях, накладывающихся на различия между возрастными группами внутри общества. Ученый обращает внимание на то, что схожие процессы наблюдаются и в других странах. Так, в США «средний уровень благосостояния домохозяйства за последние 30 лет почти удвоился. Но медианный уровень богатства (то есть домохозяйства, находящегося в середине кривой распределения дохода) сейчас ниже, чем был в 1980-е, и почти не изменился с 1960-х. Всё преимущество ушло домохозяйствам верхних 20% распределения дохода, а львиная доля — топовому одному проценту».

По мнению Квиггина, собранные данные показывают неожиданный тренд: теория «поколенческой сделки», успешно подтверждавшаяся практически все десятилетия после Второй мировой (постулировала, что каждое следующее поколение будет успешнее и богаче предыдущего), больше не работает. На смену ей пришел фактически классовый, а не поколенческий конфликт. Более того, Квиггинс видит в нынешней ситуации возвращение характерного для раннего Средневековья патримониализма — по крайней мере, его экономической составляющей, когда обладание богатством, особенно наследственным, является единственной гарантией успеха в жизни.

lty Рост цен на недвижимость уже сделал недостижимой мечтой обзаведение собственным жильем для большинства молодых жителей развитых стран Фото: TASS/ZUMA

Реальность, увы, подтверждает мрачные пророчества экономиста. Рост цен на недвижимость уже сделал недостижимой мечтой обзаведение собственным жильем для большинства молодых жителей развитых стран. Кстати, с восторгом обсуждавшиеся не так давно в российской блогосфере отрицательные ставки ипотеки в Дании свидетельствуют вовсе не о заботе тамошних банков о подрастающем поколении, а об отчаянном положении на рынке недвижимости, цены на которую за последние 15 лет выросли на треть, что сделало приобретение жилища малореальным для абсолютного большинства миллениалов и представителей поколения Z даже в этой, традиционно социально ориентированной стране (более подробный разбор можно прочитать у аналитика Ивана Данилова).

В свою очередь, в ориентированных на традиционную либеральную модель экономиках (как в той же Австралии или в США) отпрыски состоятельных семей могут рассчитывать на займ на щадящих условиях или просто на подарок от родителей на приобретение жилья, что ставит их в привилегированное положение по сравнению с выходцами из среднего класса или малообеспеченных слоев.

Денег нет и не будет

Итак, богатые продолжают богатеть, а бедные становятся еще беднее. Впрочем, и среди «золотого процента» наблюдается сосредоточение богатства. Если в 2014 году беднейшая половина населения Земли владела совокупно тем же состоянием, что и 85 богатейших людей планеты, то в 2019 году, по оценке британской благотворительной организации Oxfam, таким богатством обладают 26 миллиардеров. Состояние которых, по данным того же доклада, обнародованного на форуме в Давосе, росло в среднем на $ 2,5 млрд ежедневно.

Чтобы понять масштаб, достаточно сказать, что одна сотая состояния самого богатого человека Земли, владельца Amazon Джеффа Безоса равняется годовому бюджету здравоохранения Эфиопии, страны с более чем стомиллионным населением.

Еще одним косвенным свидетельством продолжающегося падения уровня доходов может служить наблюдаемая динамика продаж на авторынке. Согласно данным портала CarSalesBase, в 2018 году самый большой рост показал сегмент SUV, особенно в части дорогих полноразмерных внедорожников, ставших в последнее десятилетие едва ли не самым популярным средством транспорта у состоятельных автовладельцев. В то же время снизились продажи среднеразмерных и компактных авто , то есть именно тех категорий, которые традиционно были востребованы средним классом и покупателями с небольшим доходом.

lty Одна сотая состояния самого богатого человека Земли, владельца Amazon Джеффа Безоса равняется годовому бюджету здравоохранения Эфиопии Фото: Global Look Press/imago stock&people

Продажи люксовых моделей остались на прежнем уровне, однако на некоторых рынках уже в 2019 году сообщалось о росте покупательского интереса к сверхдорогим эксклюзивным маркам.

Сегодня наибольшие возможности молодым предоставляют развивающиеся экономики — такие, как Китай, Индия, Бразилия, Россия. Практическое отсутствие «старых» денег, сравнительно низкий «входной порог» для начала собственного бизнеса и активно работающие социальные лифты пока позволяют молодым эффективно стартовать в жизни.

В случае с Россией, как ни парадоксально, свою роль играет и запутанность имущественных отношений, часто мешающая наследованию внутренних активов, да и, собственно, молодость большинства отечественных миллиардеров.