Грета Тунберг в ООН обвинила глав государств в украденном детстве

Шестнадцатилетняя активистка из Швеции Грета Тунберг обвинила глав государств, собравшихся в ООН на саммит по климату, в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство.

Выступая в понедельник, 23 сентября, в зале Генассамблеи ООН, она заявила, что всё это неправильно и в это время она должна быть в школе в своей стране.

«Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями!» — цитирует Тунберг ТАСС.

По словам девушки, люди страдают и умирают, гибнут экосистемы, многие виды на грани исчезновения, в то время как политики могут говорить только о деньгах и сказках про рост экономики.

Она призвала глав государств даже не пытаться заявлять, что достаточные меры принимаются для борьбы с загрязнением атмосферы, сообщает телеканал «360». Тунберг завершила свою речь обещанием, что «новые поколения будут пристально следить за действиями нынешних властей».

Президент США Дональд Трамп назвал выступление Тунберг в ООН, в котором та обвинила мировых лидеров в украденном детстве, словами «очень счастливой девочки», которая предвкушает светлое будущее. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

В 2017 году Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Свое решение он объяснил тем, что документ был «крайне нечестным» по отношению к Соединенным Штатам и якобы мог нанести ущерб экономическим интересам страны, которые он ставит на первое место. По мнению Трампа, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Китай и Индия, пишет «Федеральное агентство новостей».

Поступок Трампа многие сочли большой ошибкой, раскритиковал его и экс-президент США Барак Обама, который являлся одним из авторов Парижского соглашения.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал действия Тунберг в ООН в эфире радиостанции Europe 1. Она вместе с группой молодых активистов, защитников экологии планеты подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка, в которой содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия, в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата, нарушая тем самым Конвенцию о правах ребенка.

Макрон подчеркнул, что акции экологов должны быть сконцентрированы против государств, которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата.

Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, прибыла в Нью-Йорк в конце августа на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.

Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. По словам премьера, для России важно участие в процессе регулирования изменения климата. Проблемы с климатом разрушает баланс экологии, повышает риск развития сельского хозяйства и угрожает безопасности людей, отметил он.