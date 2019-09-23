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Папа римский счел недостаточными усилия государств в борьбе с изменением климата

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Папа римский Франциск посетовал на то, что мировые лидеры прикладывают недостаточно усилий для борьбы с изменением климата. Об этом понтифик заявил в видеообращении к участникам саммита по климату в штаб-квартире ООН.

Текст обращения в понедельник, 23 сентября, опубликовали на сайте Святого престола.

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«Четыре года спустя после подписания исторического Парижского соглашения мы наблюдаем, что принятые государствами обязательства очень расплывчаты, а установленные цели далеки от выполнения», — отметил Франциск, имея в виду соглашение по климату, которое в 2015 году подписали 195 стран.

По его словам, и от правительств, и от представителей гражданского общества поступает множество инициатив по смягчению последствий климатических изменений. На фоне этих предложений, по мнению Франциска, следует задаться вопросом о том, есть ли реальная политическая воля выделять на эту деятельность больше ресурсов.

«С честностью, ответственностью и мужеством мы должны приложить все усилия на благо здорового и социально благоприятного прогресса, при котором экономика стоит на службе у человека», — отметил папа римский.

Ранее 23 сентября сообщалось, что глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Договор предполагает, что государства-участники примут меры, чтобы препятствовать повышению средней температуры на Земле более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Такого эффекта можно достичь, сократив выбросы парниковых газов и выделив средства развивающимся государствам на решение проблем с экологией.

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