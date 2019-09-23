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Медведев подписал постановление по ратификации Парижского соглашения по климату

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил в понедельник, 23 сентября, в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, для России важно участие в процессе регулирования изменения климата. Проблемы с климатом разрушает баланс экологии, повышает риск развития сельского хозяйства и угрожает безопасности людей, отметил Медведев.

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«Сегодня мы ведем работу в этой сфере в рамках нашего национального проекта «Экология» по сокращению выбросов, которые загрязняют воздух, по восстановлению лесов», — цитирует главу правительства «Интерфакс».

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин готов официально присоединиться к Парижскому соглашению по климату 2015 года. Причины такого решения вызваны не столько озабоченностью состоянием климата, сколько геополитикой и ВВП России. Отмечается, что российский лидер утвердил решение по Парижскому соглашению, оформив его как распоряжение правительства.

Парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года, вступил в силу в 2021 году. Договор поддержали 195 стран. Страны — участники договора обязуются принять меры для недопущения повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Такого эффекта можно достичь, сократив выбросы парниковых газов и выделив средства развивающимся государствам на решение проблем с экологией.

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