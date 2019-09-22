СМИ узнали о планах Путина принять Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин готов официально присоединиться к Парижскому соглашению по климату 2015 года. Об этом написало агентство Bloomberg в воскресенье, 22 сентября.

По словам его источников, причины такого решения вызваны не столько озабоченностью состоянием климата, сколько геополитикой и ВВП России. Отмечается, что российский лидер утвердил решение по Парижскому соглашению, оформив его как распоряжение правительства.

Источники издания уверены, что ратификация Россией Парижского соглашения может совпасть с саммитом ООН по изменению климата в Нью-Йорке, который должен начаться в понедельник, 23 сентября.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «РИА Новости» заметил, что ратификация Россией международных решений согласно регламенту должна проходить обязательную процедуру рассмотрения парламентом.

Ранее, 13 сентября, представители Российского партнерства за сохранение климата поприветствовали грядущую ратификацию Россией Парижского соглашения по климату и отметили возможности государства стать лидером во внедрении зеленых технологий в экономике.

В 2021 году вступит в силу Парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года. Договор поддержали 195 стран. Страны — участники договора обязуются принять меры для недопущения повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Такого эффекта можно достичь, сократив выбросы парниковых газов и выделив средства развивающимся государствам на решение проблем с экологией.

Россия подписала документ в 2016 году, но на данный момент не ратифицировала его. В августе 2019 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Францией по климатическому соглашению. После этого французский президент Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером приветствовал решение Москвы ратифицировать документ.