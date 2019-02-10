Трамп заявил о разрушительном влиянии экологической политики демократов на экономику США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о разрушительном влиянии экологической политики демократов на экономику страны.

Глава Белого дома с иронией высказался о важности продвижения «слонами» их «Зеленого нового курса», который, по его мнению, ни к чем хорошему не приведет.

«Было бы здорово, если бы [борьба с] так называемыми выбросами углекислого газа полностью уничтожила все самолеты, машины, <…> нефть, газ и вооруженные силы, даже если другие страны не будут делать то же самое. Блестяще!», — написал Трамп в Twitter.

Несколькими днями ранее представители Демократической партии США в обеих палатах парламента представили законопроект по «Зеленому новому курсу». Документ предлагает к 2035 году полный переход страны на возобновляемую энергетику с нулевыми выбросами парниковых газов, бороться с которыми политики предлагают с помощью налогообложения и масштабных инвестиций в инфраструктуру.

Название проекта «Зеленый новый курс» было выбрано по аналогии с «Новым курсом» 32-го президента Франклина Рузвельта, который успешно боролся с последствиями Великой депрессии в экономике увеличением госинвестиций и вложений в развитие инфраструктуры.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Оно было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.