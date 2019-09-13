Бизнес поприветствовал скорую ратификацию РФ Парижского соглашения

Бывший министр энергетики Великобритании, исполнительный председатель совета директоров энергетической компании En+ Group, входящей в Российское партнерство за сохранение климата, лорд Грегори Баркер, поприветствовал грядущую ратификацию Россией Парижского соглашения по климату и отметил возможности государства стать лидером во внедрении зеленых технологий в экономике. Об этом Баркер заявил во время делового завтрака, прошедшего 11 сентября под эгидой Российского партнерства за сохранение климата с высокопоставленными представителями бизнеса и страны, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

На завтраке присутствовали в том числе топ-менеджеры «Северстали», аудиторской компании KPMG, холдинга Unilever, En+ Group, «Ингосстраха», международного производителя стальной продукции НЛМК, «Росатома», РУСАЛа, спецпредставитель президента России по вопросам климата, а также высокопоставленные представители Минприроды, Росприроднадзора и Минэкономразвития.

По словам Баркера, климатическая повестка открывает перед Россией большие возможности для создания новых отраслей промышленности. «Темпы роста ВВП России с 2000 года значительно опережают темпы роста выбросов парниковых газов (ПГ) в стране. Это свидетельствует о том, что Россия сможет обеспечить стабильное сокращение выбросов парниковых газов на единицу ВВП», — считает он.

Исполнительный председатель совета директоров En+ Group назвал три российских конкурентных преимущества, позволяющих стране перейти к низкоуглеродной модели экономики. Первое — природные ресурсы, за счет развитой гидроэнергетики. Второе — финансовая сфера, за счет успешного опыта некоторых банков в инструментах зеленого финансирования. Третья — достаточное количество специалистов мирового уровня.

Также экс-министр энергетики Великобритании отметил многогранность подходов России к стимулированию низкоуглеродного развития экономики. «Введение новых «зеленых» налогов не является универсальным и первоочередным решением», — считает он.

Советник президента России, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что стране важно укреплять сотрудничество с бизнесом в вопросах борьбы с изменениями климата, учитывая тенденции в глобальной экономике.

Замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин заявил, что сейчас «углеродный след» России значительно ниже среднемировых значений. Сохранить это преимущество можно будет лишь при взаимодействии государства и бизнеса в области внедрения зеленых механизмов.

До конца 2019 года правительство России планирует разработать национальную стратегию низкоуглеродного развития и план адаптации для противостояния неблагоприятным последствиям изменения климата.

В 2021 году вступит в силу Парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года. Договор был подписан 195 странами. Страны-участники договора обязуются принять меры для не допущения повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса по Цельсию к 2100 году. Такого эффекта можно достичь, сократив выбросы парниковых газов и выделив средства развивающимся государствам на решение проблем с экологией.

Россия подписала документ в 2016 году, но на данный момент не ратифицировала его. В августе 2019 года президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Францией по климатическому соглашению. После этого французский президент Эммануэль Макрон на встрече с российским лидером приветствовал решение Москвы ратифицировать документ.