Поставил в уголь: президент обратил внимание добытчиков на экологию

Рост угледобычи должен сопровождаться увеличением инвестиций и внедрением современных технологий, которые обеспечат безопасность работников и не будут наносить ущерб экологии. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 августа на совещании с губернаторами угледобывающих субъектов в Кремле. Модернизация отрасли повлечёт за собой и качественные изменения в логистике и инфраструктуре регионов, где идёт добыча, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Добыча угля остаётся одной из ключевых отраслей национальной экономики, подчеркнул Владимир Путин, открывая встречу с главами угледобывающих регионов в преддверии Дня шахтёра.

– Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, – сказал президент.

По его словам, масштабные планы связаны с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на востоке, и на западе России. При этом процесс добычи ни в коем случае не должен оказывать негативный эффект на жителей страны и экологию, предостерёг глава государства.

— Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом, — сказал Владимир Путин. — И, конечно, необходимо уделять особое внимание вопросам экологии. Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, недопустимо. Так же как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтёрских городов и поселков.

Новая стратегия развития угольной отрасли РФ до 2035 года предусматривает рост добычи с 440 млн т в год до 550 млн т по первому варианту, и до 670 млн т — по второму, рассказал министр энергетики Александр Новак. Он добавил, что за последние 10 лет уровень смертельного травматизма в угледобывающей отрасли снизился в пять раз. По словам министра, сегодня продолжается закрытие особо опасных шахт и разрезов, а также внедряются новые технологии систем наблюдения, оповещения и поиска людей.

О том, что социальные проблемы работников отрасли не решаются годами, на совещании заявил глава Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. В частности, он предложил ввести на шахтах процедуры реабилитации горняков после смены, а также указал на отсутствие в методиках учета вредных условий работы микроклимата и недостаточной естественной освещенности под землей.

— Вопросы социальной справедливости должны быть восстановлены. Для меня несколько неожиданным даже и странным является то, что здесь Иван Иванович сказал, — отреагировал Владимир Путин. — Это касается медицины. Это чрезвычайно важно. Не думаю, что это большая нагрузка на бизнес. Что здесь такого? Это касается соблюдения условий труда и безопасности в угольной отрасли. Не понимаю, почему нельзя выстроить работу таким образом, чтобы все участники этого процесса имели отношение к этой важнейшей составляющей работы в шахтах.

Снижение травматизма и создание комфортных условий труда — одна из ключевых задач современного производства, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев. По его мнению, поручения главы государства ускорят реализацию программы.

— После того как на отрасль обратили внимание на самом высоком уровне, инвесторы начнут вкладывать в безопасное производство больше средств, — отметил в беседе с «Известиями» сенатор. — Кроме того, модернизация угольной сферы повлечет за собой и качественные изменения в логистике и инфраструктуре регионов, где идет добыча угля.

Использование современных технологий стимулирует развитие угледобывающей отрасли, отметил в разговоре с «Известиями» и глава отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

— За последние полвека уголь в мировом энергобалансе сократил свою долю в 2,5 раза — с 80% до немногим более 30%, — пояснил эксперт. — Поэтому повышение экологичности добычи и использования поддерживает глобальный спрос на этот ресурс, что не дает ценам обвалиться ниже текущих уровней.

Инновационные технологии в угольной добыче позволят значительно простимулировать рост отрасли, считает и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Забота об окружающем мире и людях, занятых в угольной промышленности, а также работа по увеличению объемов позволит существенно простимулировать отрасль, придав ей дополнительно до 5% роста ежегодно, уточнил он.