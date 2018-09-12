Сибирский округ стал самым «замусоренным» в России

Лидером по количеству отходов производства и потребления стал Сибирский федеральный округ. Об этом свидетельствуют предварительные данные Минприроды по итогам прошлого года. Там было образовано более двух третей отходов от общего количества по стране. Меньше всего отходов — в Северо-Кавказском федеральном округе. В среднем по России количество различного мусора увеличилось на 66% за последние семь лет. Решить проблему должна реализация двух направлений нацпроекта «Экология», на которую требуется порядка 368 млрд рублей. Минприроды также разрабатывает меры, которые могли бы стимулировать предприятия к вовлечению отходов в хозяйственный оборот.

В 2017 году больше всего отходов — 4,4 млрд т, или 71% от общего количества по стране — было произведено в Сибирском федеральном округе (СФО). Об этом сказано в проекте госдоклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году. С текстом документа ознакомились «Известия». Столь значительные объемы связаны с добычей угля в Кемеровской области, основном угледобывающем регионе страны, объясняется в докладе.

Наименьшее количество отходов в прошлом году было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего 3,7 млн т — это 0,06% от общего количества по стране.

На втором месте по количеству мусора стоит Дальневосточный ФО с 632 млн т отходов производства и потребления. В Северо-Западном ФО — 465 млн т, в Уральском — 281 млн т. В Центральном и Приволжском ФО было образовано 249 млн т и 154 млн т отходов соответственно. В Южном округе насчитали менее 19 млн т отходов.

Всего за период с 2010 по 2017 годы количество ежегодно образующихся отходов по всей стране увеличилось с 3,7 млрд т до 6,2 млрд т. Рост составил 66,5%, отмечается в докладе.

Как сказано в документе, в основном засоряют страну отходы V и IV классов опасности (практически неопасные и малоопасные). К ним относят, например, отходы от добычи полезных ископаемых, бытовой мусор, лом металла, отработанный уголь и так далее. В 2017 году количество таких отходов составило 6,1 млрд т — 98,2% от общего объема.

Отходы горнодобывающей промышленности в СФО в основном относятся к V пятому классу опасности и вреда природе практически не наносят, заявили «Известиям» в Минприроды. Однако выбуренная чистая порода перекрывает почвенный покров, поэтому невозможно использовать земельные участки под ней. За то, что отходы не используются, предприятия вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас Минприроды готовит законопроект, направленный на стимулирование вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот, сообщили в ведомстве.

Например, отходы горной промышленности можно использовать для производства стройматериалов и удобрений.

Вопрос безопасной переработки и утилизации отходов всех классов стал одним из приоритетных при создании национального проекта «Экология». В него в том числе входят два тематических направления — «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Согласно рабочим версиям документов, до 2025 года планируется ликвидировать как минимум 191 незаконную свалку в городах, сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как рассказали «Известиям» в Минприроды, на реализацию этих и других задач по направлениям потребуется около 368 млрд рублей. Но сумма может измениться. Пока паспорт нацпроекта окончательно не утвержден, отметили в ведомстве.

Поскольку основная часть отходов формируется от добычи полезных ископаемых, необходимо внедрять системы, позволяющие минимизировать количество этих отходов или возвращать их часть в производство. Причем желательно прямо на месте добычи ископаемых, чтобы не складировать мусор на полигонах, рассказал главный специалист отдела экологии и техноприродных процессов института «Оргэнергострой» Вадим Рукавицын.

Уменьшить объем ежегодно образующихся отходов пока вряд ли возможно, так как это результат постоянного роста численности населения и количества объектов инфраструктуры, рассказала исполнительный директор НИИ Экологического и Генерального проектирования Катерина Спирова. Бороться с объемами уже имеющегося мусора необходимо с помощью переработки и термообработки для получения вторсырья или теплоэнергии, считает она. Эксперт также отметила, что государство принимает активное участие в решении проблем этой сферы, однако для успешного воплощения в жизнь идеи ответственного отношения к окружающей среде необходима поддержка населения и бизнеса.

Растущие объемы мусора связаны также с улучшением качества учета, отметил директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Пристальное внимание к этой проблеме в том числе спровоцировано общественным резонансом вокруг социально значимой темы обращения с отходами, предположил эксперт. По его словам, сейчас в России понимание экологических процессов выходит на качественно новый уровень. Запуск нацпроекта «Экология» служит тому доказательством.