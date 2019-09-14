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Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре превысил рекорд последних лет

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Фото: REUTERS/Feline Lim
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Уровень загрязнения в Сингапуре превысил самую высокую отметку за три года из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии. Об этом 14 сентября корреспонденту ТАСС рассказали в Национальном агентстве по окружающей среде.

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Превышение отметки в 100 единиц считается «нездоровым». «Когда индекс загрязнения превышает данную отметку, мы рекомендуем детям, пожилым и беременным воздержаться от прогулок на открытых пространствах, кроме того, отказаться от активной физической деятельности. В случае ухудшения состояния незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — пояснили в агентстве. По словам представителей ведомства, такая ситуация сохранится как минимум еще сутки, потому что изменение направлений ветров, которые принесли задымление из соседних провинций, не прогнозируется.

Ранее власти Малайзии и Сингапура предлагали помощь властям Индонезии в тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра, но в Джакарте заявили, что способны самостоятельно решить эту проблему.

Лесные пожары не утихают и в Боливии — с начала июля они уничтожили почти 2 млн га леса и сельскохозяйственных угодий, а 10 сентября сообщалось, что российский летающий танкер Ил-76 прибыл в страну для помощи в их ликвидации.

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