Уровень загрязнения воздуха в Сингапуре превысил рекорд последних лет

Уровень загрязнения в Сингапуре превысил самую высокую отметку за три года из-за лесных пожаров в соседних районах Индонезии. Об этом 14 сентября корреспонденту ТАСС рассказали в Национальном агентстве по окружающей среде.

Превышение отметки в 100 единиц считается «нездоровым». «Когда индекс загрязнения превышает данную отметку, мы рекомендуем детям, пожилым и беременным воздержаться от прогулок на открытых пространствах, кроме того, отказаться от активной физической деятельности. В случае ухудшения состояния незамедлительно обращаться за медицинской помощью», — пояснили в агентстве. По словам представителей ведомства, такая ситуация сохранится как минимум еще сутки, потому что изменение направлений ветров, которые принесли задымление из соседних провинций, не прогнозируется.

Ранее власти Малайзии и Сингапура предлагали помощь властям Индонезии в тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра, но в Джакарте заявили, что способны самостоятельно решить эту проблему.

Лесные пожары не утихают и в Боливии — с начала июля они уничтожили почти 2 млн га леса и сельскохозяйственных угодий, а 10 сентября сообщалось, что российский летающий танкер Ил-76 прибыл в страну для помощи в их ликвидации.