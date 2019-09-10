Российский Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

Российский летающий танкер Ил-76 прибыл во вторник, 10 сентября, в Боливию для тушения лесных пожаров. Президент республики Эво Моралес встретил экипаж самолета в аэропорту.

Ил-76 пробудет в Боливии около месяца. Страна оплатит только эксплуатационные расходы. Ранее Ил-76 принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.

Помощь в борьбе со стихией латиноамериканскому государству также предоставили Аргентина, Перу, Чили и другие страны, уточняет телеканал «Звезда».

7 сентября Моралес поблагодарил в Twitter от имени своей страны президента РФ Владимира Путина за то, что Россия отправила самолет для помощи в тушении пожаров. По его словам, Ил-76 усилит команду международных и национальных воздушных судов, которые сражаются с огнем в Чикитании, пишет сайт aif.ru.

Лесные пожары в Боливии уничтожили с начала июля почти 2 млн га леса и сельскохозяйственных угодий. Несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи пожарных, военных и волонтеров ежедневно ведут борьбу с огнем.

Власти Боливии объявили в четверг чрезвычайное положение из-за быстро распространяющихся по территории страны лесных пожаров.

20 августа сообщалось, что по всей стране было зафиксировано около 25 тыс. очагов возгорания. В наибольшей степени пострадали восточные районы Боливии, а также местность в районе амазонской сельвы.