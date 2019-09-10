Прямой эфир

Российский Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в тушении лесных пожаров

0
Фото: twitter.com/Evo Morales Ayma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский летающий танкер Ил-76 прибыл во вторник, 10 сентября, в Боливию для тушения лесных пожаров. Президент республики Эво Моралес встретил экипаж самолета в аэропорту.

Ил-76 пробудет в Боливии около месяца. Страна оплатит только эксплуатационные расходы. Ранее Ил-76 принимал участие в масштабном тушении лесных пожаров в Сибири.

Помощь в борьбе со стихией латиноамериканскому государству также предоставили Аргентина, Перу, Чили и другие страны, уточняет телеканал «Звезда».

7 сентября Моралес поблагодарил в Twitter от имени своей страны президента РФ Владимира Путина за то, что Россия отправила самолет для помощи в тушении пожаров. По его словам, Ил-76 усилит команду международных и национальных воздушных судов, которые сражаются с огнем в Чикитании, пишет сайт aif.ru.

Лесные пожары в Боливии уничтожили с начала июля почти 2 млн га леса и сельскохозяйственных угодий. Несколько самолетов и вертолетов, сотни единиц техники, тысячи пожарных, военных и волонтеров ежедневно ведут борьбу с огнем.

Власти Боливии объявили в четверг чрезвычайное положение из-за быстро распространяющихся по территории страны лесных пожаров.

20 августа сообщалось, что по всей стране было зафиксировано около 25 тыс. очагов возгорания. В наибольшей степени пострадали восточные районы Боливии, а также местность в районе амазонской сельвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Боливии растет число лесных пожаров
Власти Боливии объявили в четверг чрезвычайное положение из-за быстро распространяющихся по территории страны лесных пожаров.
Эво Моралес рассказал о помощи России в тушении пожаров в Боливии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019