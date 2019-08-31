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Эво Моралес рассказал о помощи России в тушении пожаров в Боливии

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Фото: РЕНREUTERS/David Mercado
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Президент Боливии Эво Моралес рассказал, что ждет российский самолет Ил-76, который должен присоединиться к тушению пожаров в латиноамериканской стране на следующей неделе.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на гостелевидение, самолет прилетит через четыре-пять дней и поможет перевозить 50 тыс. л воды. Боливия оплатит только эксплуатационные расходы.

Во вторник, 27 августа, президент принял участие в тушении пожаров в Чикитании на границе с Парагваем. Власти Боливии развернули специальный штаб по борьбе с огнем, привлекли тысячи военных, пожарных и волонтеров, несколько единиц авиатехники.

Кроме того, Боливия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров. После запроса был активирован механизм гражданской защиты ЕС для содействия усилиям по борьбе с распространением лесных пожаров в регионе.

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