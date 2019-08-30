Минприроды запланировало снизить ущерб от лесных пожаров в три раза

К 2024 году в России планируют в три раза снизить ущерб от лесных пожаров. Об этом 30 августа сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Запланировано снижение к 2024 году ежегодного ущерба от лесных пожаров на 19,8 млрд. рублей (с 32,3 млрд. рублей в 2017 году до 12,5 млрд. рублей в 2024 году)», — говорится в сообщении ведомства.

Эти целевые показатели были оглашены на совещании, состоявшемся в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 под руководством советника президента Объединенной авиастроительной корпорации по гидроавиации Владимира Пучкова.

В ходе встречи обсуждалась возможность применения гидроавиации в рамках национального проекта «Экология».

«Существующий парк легкой авиации малочислен и не позволяет оперативно и эффективно устранить очаг возгорания. При использовании пожарных модификаций гидросамолетов, полеты от места пожара до водоема многократно сокращают время оборота самолета», — пояснил заместитель директора Росзаповедцентра Федор Воронин, отметив, что использование гидроавиации имеет перспективы и преимущества.

Кроме того, на совещании рассматривался широкий спектр тем, связанных с перспективами развития российской гидроавиации, а также возможностями ее применения для перевозки пассажиров и грузов, туризма, выполнения спасательных операций, оказания помощи при ЧС и экологических катастрофах.

23 августа в Минприроды заявили, что все пожары в российских заповедниках были ликвидированы — с начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.