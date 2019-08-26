В Бурятии потушили все лесные пожары

Более ста человек сумели потушить все лесные пожары на территории Бурятии, под наблюдением остается только одна термоточка. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

«В минувшие сутки проводились работы по дотушиванию двух локализованных пожаров в Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади 574 га. В результате, пожары ликвидированы. На утро 26 августа работы по тушению лесных пожаров не проводятся», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что к работам по тушению привлекли 116 человек и 11 единиц техники. Оставшаяся термоточка, за которой наблюдают, находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Ее площадь составляет 4 тыс. 108 га. На территории продолжает действовать особый противопожарный режим.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на секторы. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.