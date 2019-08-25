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В Якутии за день ликвидировали 13 лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/Министерство охраны природы Якутии
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В Якутии за прошедшие сутки потушили 13 лесных пожаров. Об этом 25 августа сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сообщение оперативной рабочей группы по информированию населения о пожарной обстановке в регионе.

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Более 245 человек и 26 единиц техники ликвидировали 12 пожаров и одно возгорание. По данным «РИА Новости», общая площадь устраненных пожаров составила более 282 тыс. га.

«На территории республики действуют 44 природных пожара площадью свыше 355 тыс. га, в том числе на обслуживаемой территории пять лесных пожаров площадью 351 га в Верхоянском, Усть-Алданском, Абыйском, Оленекском, Среднеколымском районах», — рассказали в оперативной группе.

На территории девяти муниципальных районов установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС регионального характера был отменен 22 августа.

21 августа глава Якутии Айсен Николаев поручил усилить группировки по борьбе с лесными пожарами на севере региона.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.

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