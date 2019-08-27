Пожары на площади более 55 га ликвидировали в Иркутской области

В Иркутской области ликвидировали три лесных пожара за сутки. Их суммарная площадь составила 55,2 га.

По данным правительства региона, в локализованное состояние перешло пять возгораний общей площадью свыше 2,2 тыс. га. Большая часть территории покрыта лесом. Природные пожары действуют в Казачинско-Ленском и Киренском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В ликвидации возгораний в течение суток были привлечены 73 пожарных-десантника, 30 сотрудников лесной охраны и 16 единиц техники. Новые пожары обнаружены не были.

До 23 августа в Иркутской области действовал режим чрезвычайной ситуации. Указ об отмене режима ЧС в связи со стабилизацией обстановки подписал губернатор Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что в Орловской области между двумя населенными пунктами произошел природный пожар. Его причиной стал поджог сухой растительности и несоблюдение правил пожарной безопасности.