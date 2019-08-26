Высокая пожарная опасность ожидается в Самарской области

Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о высоком классе пожарной опасности. До 2 сентября увеличивается вероятность природных возгораний.

Четвертый класс пожарной опасности лесов будет действовать с 27 августа по 2 сентября. Об этом сообщает НИА «Самара». В этот период жителям Самарской области необходимо максимально соблюдать правила поведения в лесах. В частности, нельзя разводить костры в лесу или на торфянике, поджигать сухую травму на полянах и на полях. Также запрещено бросать окурки и непотушенные спички, а также использовать пиротехнические изделия в лесах.

В период высокой пожароопасности не следует заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах. Искры из глушителя могут спровоцировать возгорание на территориях с сухим травяным или лишайниковым покровом.