Прямой эфир

Высокая пожарная опасность ожидается в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о высоком классе пожарной опасности. До 2 сентября увеличивается вероятность природных возгораний.

Четвертый класс пожарной опасности лесов будет действовать с 27 августа по 2 сентября. Об этом сообщает НИА «Самара». В этот период жителям Самарской области необходимо максимально соблюдать правила поведения в лесах. В частности, нельзя разводить костры в лесу или на торфянике, поджигать сухую травму на полянах и на полях. Также запрещено бросать окурки и непотушенные спички, а также использовать пиротехнические изделия в лесах.

В период высокой пожароопасности не следует заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах. Искры из глушителя могут спровоцировать возгорание на территориях с сухим травяным или лишайниковым покровом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один лесной пожар ликвидировали в Приангарье за выходные
Нарушения пожарной безопасности нашли в школах Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019