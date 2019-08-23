Нарушения пожарной безопасности нашли в школах Якутии

В Якутии продолжаются проверки общеобразовательных учреждений в преддверии нового учебного года. В общей сложности в республике проинспектировали 984 школы. В некоторых из них найдены нарушения требований пожарной безопасности.

Речь идет об учреждениях Абыйского, Верхнеколымского, Томмпонского и Усть-Алданского районов, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на ГУ МЧС по Якутии. В ведомстве не конкретизировали, состояние скольких школ не удовлетворило проверяющих.

Инспекции проводят сотрудники государственного пожарного надзора, представители местных администраций и полицейские. Они смотрят, исправны ли системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, оборудованы ли соответствующим образом эвакуационные пути и выходы, не загромождены ли проходы к ним.

На территории Якутии в новом учебном году должны функционировать 1359 детских садов, школ, средних специальных заведений и вузов, учреждений дополнительного и профессионального образования. Приемка завершится к 30 августа.