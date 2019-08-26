Один лесной пожар ликвидировали в Приангарье за выходные

В Усть-Кутском районе Иркутской области за прошедшие выходные ликвидировали один лесной пожар площадью 61 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В локализованное состояние перешли восемь очагов. Четыре из них находятся в Казачинско-Ленском районе, три в Усть-Кутском и один в Киренском. Их общая площадь составляет 2255 га, пишет ИА IrkutskMedia.

В тушении задействованы 121 человек личного состава и 15 единиц техники. В мониторинге ситуации заняты шесть бортов авиации.

22 августа в связи со стабилизацией лесопожарной обастаноки в регионе сняли режим ЧС.

19 августа сообщалось, что в Иркутской области перенесли открытие летне-осеннего сезона охоты до снятия режима ЧС в районах, где он действует в связи с природными пожарами. Поручение лесным ведомствам изменить сроки исходит от Минприроды РФ.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.