Причиной природного пожара в Орловской области стал поджог

В течение суток в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Орловской области из Национального ЦУКС поступает информация о термоточках. По их координатам выезжают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

На минувшей неделе группа Ливенского местного пожарно-спасательного гарнизона выезжала в район села Успенского и деревни Алдобаевки. На сельскохозяйственном поле между этими населёнными пунктами было обнаружено загорание стерни на площади 5 га. Пожар ликвидирован, передает InfoOrel.ru.

После проверки будет составлен административный материал в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности.