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Бразилия решила отказаться от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии

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Фото: Global Look Press/Dario Oliveira
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Власти Бразилии решили отказаться от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, которая была анонсирована президентом Франции Эммануэлем Макроном по результатам встречи G7.

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Глава гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникс Лоренцони предположил, что данные средства могут больше подойти для того, чтобы восстановить леса Европы.

«Макрон не смог избежать предсказуемого пожара в церкви (собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам. — Ред.), являющейся [культурным] наследием человечества, и еще собирается нас чему-то учить? Ему есть чем заняться дома и во французских колониях», — цитирует политика портал G1.

Также Лоренцони заявил, что Бразилия может научить любую другую страну тому, как охранять леса, ведь ни у кого больше нет такой площади естественной растительности.

26 августа лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии.

25 августа сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс кв. км. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.

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Племя Мура в Амазонии
Лесные пожары в Амазонии бушуют несколько недель. Огонь распространяется в основном в Бразилии, очаги фиксируют в Боливии, Венесуэле, Колумбии, Аргентине и других странах. Общее количество пожаров превысило 150 тыс. — это почти в два раза больше, чем в прошлом году
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Племя Мура в Амазонии
Дым от пожаров распространился на 3,1 млн км и достиг побережья Атлантического океана. Смог навис даже над городом Сан-Паулу, который находится довольно далеко от очагов
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Племя Мура в Амазонии
Пламя не только уничтожает флору и фауну, но и угрожает индейским племенам, живущим в тропиках. Амазония — дом для полумиллиона коренных жителей Бразилии и 3 млн видов растений и животных
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Племя Мура в Амазонии
Всего здесь живет около 200 индейских племен. Они добывают пищу традиционными способами — занимаются земледелием, охотой, рыбалкой и собирательством. Лес для них всё
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Племя Мура в Амазонии
Индейцы винят в пожарах людей. Поджоги могли устроить местные фермеры. После победы на выборах в январе 2019-го президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал освободить Амазонию для ведения сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. По словам экспертов, такая политика подталкивает землевладельцев сжигать лес
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T004032Z_1502162371_RC1D7FBB6200_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
Значительную часть леса уничтожает не только огонь, но и лесорубы. Деревья вырубают именно для того, чтобы очистить землю для фермеров и промышленников. Коренные жители обещают бороться за свои дома до последней капли крови
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T003747Z_1408975839_RC1BB4859D50_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
Индейцы готовы защищать природу, деревья и животных всеми способами. «То, что здесь творится, — это бесчеловечно по отношению к нам. Никто не думал, что так будет, но это происходит», — говорит старейшина племени мура Раимундо
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T005349Z_719443197_RC1F98FE8110_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
Коренные жители создают отряды и вооружаются. Они строят блокпосты и насыпи, чтобы машины лесорубов не смогли проехать. Нередко дровосеки нападают на индейцев и угрожают им
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T000000Z_1398211287_RC120BF651C0_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
По словам вождя племени мура Хандеха Ваканы, индейцы оказывали сопротивление лесорубам на протяжении многих лет. «Сегодня мы каждый день видим разрушение: вырубка лесов, вторжения, пожары. Нам грустно, потому что лес гибнет каждую минуту», — сказал он
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T003307Z_1969296117_RC12D7CE0CB0_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
С августа 2017 по июль 2018 года Бразилия потеряла почти 8 тыс. кв. м леса, установив рекорд за последние десять лет. Основная причина — именно вырубка
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T003314Z_1910502515_RC133A8B6500_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
За последний год темпы уничтожения леса увеличились на 88%. Уже сейчас пятая часть страны — это саванна. Из-за вырубки деревьев и пожаров ее площадь может сильно возрасти
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T000000Z_1364057022_RC1F3913C370_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
Экологи бьют тревогу, но президент Болсонару относится к происходящему снисходительно и обвиняет СМИ в клевете. Причиной пожаров он назвал зарубежные неправительственные организации
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
2019-08-23T004647Z_1896852071_RC1814518040_RTRMADP_3_BRAZIL-ENVIRONMENT-WILDFIRES
Племя Мура в Амазонии
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал срочно обсудить проблему лесов Амазонии на саммите стран «большой семерки», который пройдет 24–26 августа. Помощники Болсонару подчеркивают, что европейские коллеги сильно преувеличивают экологические проблемы в Бразилии
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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