Бразилия решила отказаться от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии

Власти Бразилии решили отказаться от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, которая была анонсирована президентом Франции Эммануэлем Макроном по результатам встречи G7.

Глава гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникс Лоренцони предположил, что данные средства могут больше подойти для того, чтобы восстановить леса Европы.

«Макрон не смог избежать предсказуемого пожара в церкви (собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам. — Ред.), являющейся [культурным] наследием человечества, и еще собирается нас чему-то учить? Ему есть чем заняться дома и во французских колониях», — цитирует политика портал G1.

Также Лоренцони заявил, что Бразилия может научить любую другую страну тому, как охранять леса, ведь ни у кого больше нет такой площади естественной растительности.

26 августа лидеры стран «Большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии.

25 августа сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс кв. км. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.