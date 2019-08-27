Фонд Ди Каприо выделил $5 млн на помощь Амазонии

Благотворительная организация EarthAlliance, одним из основателей которой является Леонардо Ди Каприо, направит $5 млн на помощь Амазонии. Об этом сообщается в Twitter фонда.

Деньги пойдут на обеспечение необходимыми ресурсами пострадавших коренных народов Амазонии и на поддержку партнеров организации, которые занимаются защитой биоразнообразия крупнейшего тропического лесного массива, пишет «РИА Новости».

25 августа сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс кв. км. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.

26 августа лидеры стран «большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии.