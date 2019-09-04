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Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

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В документе отмечается, что наибольший объем выбросов от стационарных источников загрязнения зафиксирован в Сибири (30,6% от общероссийского показателя), наименьший объем — в Северо-Кавказском федеральном округе (0,9%).

От передвижных источников больше всего выбросов в Центральной части России (25,2%), наименьшее количество — на Кавказе и Дальнем Востоке.

Городами с самым загрязненным воздухом за 2018 год признаны Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Искитим и Абакан попали в этот список впервые.

Кроме того, в список городов с самой загрязненной почвой вошли населенные пункты Приморья, Новгородской области и Санкт-Петербург. Проблемными признаны города Челябинской и Кировской областей, а также Свердловской области, Красноярского края, Забайкалья, Северной Осетии.

В июле список городов с самой грязной атмосферой опубликовал Росгидромет. В перечень вошли более 20 городов, в которых суммарно проживают 5,1 млн человек, а также в которых находятся крупные промышленные центры. Именно они своими выбросами негативно влияют на окружающую среду и здоровье людей.

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