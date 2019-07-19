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Названы города России с самым загрязненным воздухом

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ вошли в список российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Об этом говорится в докладе Росгидромета о состоянии окружающей среды в РФ за прошлый год.

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Согласно документу, в перечне городов с самым грязным воздухом оказалось более 20 пунктов. В нем также Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Искитим, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк, Шелехов, Селенгинск, Чита, Петровск-Забайкальский, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Черногорск.

Во всех этих городах, суммарно в которых проживают 5,1 млн человек, находятся крупные промышленные центры. Именно они своими выбросами негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. Среди наиболее распространенных у людей заболеваний — патологии сердечно-сосудистой системы и диабет, пишет «Газета.ру» в пятницу, 19 июля.

Отмечается, что по сравнению с предыдущем периодом список сократился. В него не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Специалисты обращают внимание на то, что самые загрязненные города на сегодняшний день расположены в азиатской части России, которая считается наиболее неблагоприятной для рассеивания различных примесей в воздухе.

В тот же день в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова о нововведениях в экологическом законодательстве. Парламентарий, в частности, рассказал про снижение загрязнения воздуха в промышленных городах, изменениях в сфере обращения с опасными отходами, а также доступе граждан к экологической информации.

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