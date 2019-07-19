В МИЦ «Известия» обсудят нововведения в экологическом законодательстве. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова на тему: «Новое в экологическом законодательстве».

В ходе мероприятия парламентарий расскажет про снижение загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах, наведение порядка в сфере обращения с опасными отходами, гарантированный доступ граждан к экологической информации и другие вопросы.