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В МИЦ «Известия» обсудят нововведения в экологическом законодательстве. Трансляция

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова на тему: «Новое в экологическом законодательстве».

В ходе мероприятия парламентарий расскажет про снижение загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах, наведение порядка в сфере обращения с опасными отходами, гарантированный доступ граждан к экологической информации и другие вопросы.

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