В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщает польское радио.

Министр охраны окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик назвал случившееся экологической катастрофой, угрожающей жизни граждан. По его словам, для низкого уровня воды в Висле дополнительное количество из стоков является критическим и нанесет вред окружающей среде.

На устранение ситуации потребуется несколько недель, отметил он.

14 августа стало известно, что в 2019 году в Липецке было выявлено ухудшение состояния воды в реке Воронеж. Специалисты считают, что к этому привел сброс жидких отходов из частных домовладений и попадание неочищенных ливневых стоков в водоем.