Ухудшение качества воды в Липецке связали со сбросом отходов в реку

В 2019 году в Липецке выявлено ухудшение состояния воды в реке Воронеж. Специалисты считают, что к ухудшению показателей привел сброс жидких отходов из частных домовладений и попадание неочищенных ливневых стоков в водоем.

По данным Роспотребнадзора, к началу купального сезона не смог начать работу ни один из четырех городских пляжей. При проверках специалисты выявили ухудшение состояния воды по микробиологическим показателям. К концу июля на Сокольском и Центральном пляжах все-таки разрешили купание.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провели несколько рейдов, однако привлечь предпринимателей за сбросы не удается. Об этом пишет GOROD48.

Власти Липецка уточнили, что ведется работа по постановке на муниципальный баланс местных прудов и их расчистке. До 2033 года разработана схема водоснабжения и водоотведения.