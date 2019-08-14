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Ухудшение качества воды в Липецке связали со сбросом отходов в реку

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В 2019 году в Липецке выявлено ухудшение состояния воды в реке Воронеж. Специалисты считают, что к ухудшению показателей привел сброс жидких отходов из частных домовладений и попадание неочищенных ливневых стоков в водоем.

По данным Роспотребнадзора, к началу купального сезона не смог начать работу ни один из четырех городских пляжей. При проверках специалисты выявили ухудшение состояния воды по микробиологическим показателям. К концу июля на Сокольском и Центральном пляжах все-таки разрешили купание.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провели несколько рейдов, однако привлечь предпринимателей за сбросы не удается. Об этом пишет GOROD48.

Власти Липецка уточнили, что ведется работа по постановке на муниципальный баланс местных прудов и их расчистке. До 2033 года разработана схема водоснабжения и водоотведения.

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