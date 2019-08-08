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Реки в Липецкой области очистили от мусора

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Экологический субботник «День малых рек» состоялся в Липецкой области. Добровольцы очистили берега водоемов от мусора.

В мероприятиях приняли участие более 4,5 тыс. человек. Они прошли по береговым линиям рек Воронеж, Сосна, Гущина Ряса, Усмань, Олым, Воргол и других. Об этом сообщает LipetskMedia. Кроме того, волонтеры привели в порядок более 70 родников и 48 прудов.

Всего удалось собрать и вывезти более 440 кубометров твердых коммунальных отходов.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе субботники организуют для борьбы с амброзией. Пыльца растения представляет сильнейший аллерген.

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