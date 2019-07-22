Прямой эфир

Порядка 30 т мусора вывезли с улиц Липецка после празднования Дня города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке продолжается уборка по завершении празднования Дня города. На данный момент с улиц вывезли 30 т мусора.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, большая часть мусора была собрана на площади Петра — около 16 т. По всему городу захламлены оказались не только площадки рядом с контейнерами, но и проезжие части, зоны около сцен, газоны, пишет GOROD48.

Между тем в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства отмечают, что в рамках подготовки к празднику были привезены биотуалеты, дополнительные урны, а конкретно на площади Петра Великого и Липецком городище установлены большие баки.

Администрация Липецка обратилась к гражданам с просьбой в будущем бережнее относиться к своему городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Район Липецка застроят новыми невысокими домами
Первый скейт-парк появился в Липецке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017