Порядка 30 т мусора вывезли с улиц Липецка после празднования Дня города

В Липецке продолжается уборка по завершении празднования Дня города. На данный момент с улиц вывезли 30 т мусора.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, большая часть мусора была собрана на площади Петра — около 16 т. По всему городу захламлены оказались не только площадки рядом с контейнерами, но и проезжие части, зоны около сцен, газоны, пишет GOROD48.

Между тем в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства отмечают, что в рамках подготовки к празднику были привезены биотуалеты, дополнительные урны, а конкретно на площади Петра Великого и Липецком городище установлены большие баки.

Администрация Липецка обратилась к гражданам с просьбой в будущем бережнее относиться к своему городу.