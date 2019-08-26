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Поляк сбежал из неаполитанской тюрьмы по простыням

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Фото: ТАСС/Zuma
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Гражданин Польши, осужденный в Италии за убийство, сбежал из тюрьмы Неаполя по связанным простыням. Мужчину ищут правоохранители.

Как пишет «РИА Новости», злоумышленник совершил побег 25 августа. Полицейские называют осужденного очень опасным преступником и призывают жителей быть бдительными.

Как пишут итальянские СМИ, впервые за 100 лет кому-либо из заключенных неаполитанской тюрьмы удалось сбежать. Предположительно, осуществить задуманное поляку помогли другие осужденные из Северной Африки и Восточной Европы.

Речь идет о 32-летнем Роберте Лисовски. В декабре 2018 года мужчина убил гражданина Украины, заступившегося за свою знакомую, которой поляк оказывал знаки внимания.

Ранее в августе американец, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества, покончил с собой за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

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