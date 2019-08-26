Поляк сбежал из неаполитанской тюрьмы по простыням

Гражданин Польши, осужденный в Италии за убийство, сбежал из тюрьмы Неаполя по связанным простыням. Мужчину ищут правоохранители.

Как пишет «РИА Новости», злоумышленник совершил побег 25 августа. Полицейские называют осужденного очень опасным преступником и призывают жителей быть бдительными.

Как пишут итальянские СМИ, впервые за 100 лет кому-либо из заключенных неаполитанской тюрьмы удалось сбежать. Предположительно, осуществить задуманное поляку помогли другие осужденные из Северной Африки и Восточной Европы.

Речь идет о 32-летнем Роберте Лисовски. В декабре 2018 года мужчина убил гражданина Украины, заступившегося за свою знакомую, которой поляк оказывал знаки внимания.

Napoli, pericoloso omicida polacco evade da Poggioreale usando un lenzuolo. Claudicante,ha superato il muro di cinta con lenzuola annodate. A Poggioreale è la prima evasione in 100 anni. Protagonista un recluso polacco di 31 anni, Robert Lisowski,accusato di di omicidio aggravato pic.twitter.com/RXgbqsSbxT — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) 26 августа 2019 г.

Ранее в августе американец, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества, покончил с собой за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.