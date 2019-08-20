В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму. О смерти мошенника сообщили коронеры.

По их данным, мужчина умер в его родном городе Чилликот, штат Миссури. В пятницу суд приговорил фермера к 122 месяцам тюрьмы. Констант с 2010 по 2017 год продавал «экологически чистые» продукты, которые производились с использованием традиционных практик, включая применение пестицидов, пишет 20 августа Associated Press.

За семь лет мошенник реализовал объем бобов и кукурузы достаточный, чтобы заполнить примерно 3600 вагонов, сообщили в прокуратуре.

«Рэнди Констан и его сообщники солгали американской общественности и обманули тысячи потребителей», — заявил в понедельник прокурор Питер Э. Диган-младший.

Констант продавал кукурузу и сою в основном в качестве корма, затем животные продавались на мясо, как «выращенные в экологически чистых условиях». Адвокат осужденного Марк Вайнхардт, описал своего клиента на прошлой неделе как 60-летнего «столпа общины». Фермер служил в школьном совете и тратил свои деньги на цели общества и церкви.

В ходе судебного разбирательства прокуратура доказала, что Констант неоднократно ездил в Лас-Вегас во время схемы, где он играл и содержал трех женщин, с которыми у него были сексуальные отношения. После оглашения приговора судья оставил осужденного на свободе, так как его преступление не было общественно опасным.

Ранее в августе ФБР США решило провести расследование обстоятельств самоубийства обвиняемого в организации проституции американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в исправительном центре США.