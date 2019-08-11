В США усомнились в суициде миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации проституции и сексуальной эксплуатации детей, «вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить». Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, пишет 10 августа издание The Hill.

«Я был потрясен, узнав, что Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в тюрьме», — заявил Барр.

Издание отмечает, что обвиняемый не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к самоубийству.

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы истцов в этом деле, заявила NBC New, что из-за смерти миллиардера ее подзащитные лишились шанса на правосудие.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.

Эпштейна задержали вечером 13 июля в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.