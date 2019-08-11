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В США усомнились в суициде миллиардера-педофила Эпштейна

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Фото: Global Look Press/Uma Sanghvi
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Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации проституции и сексуальной эксплуатации детей, «вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить». Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, пишет 10 августа издание The Hill.

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«Я был потрясен, узнав, что Эпштейн был найден мертвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в тюрьме», — заявил Барр.

Издание отмечает, что обвиняемый не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к самоубийству.

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы истцов в этом деле, заявила NBC New, что из-за смерти миллиардера ее подзащитные лишились шанса на правосудие.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.

Эпштейна задержали вечером 13 июля в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

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