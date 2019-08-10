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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в исправительном центре США. Об этом 10 августа сообщает NBC News.

По данным телеканала, Эпштейн покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка. Оттуда его доставили в больницу в Нижнем Манхэттене, но миллиардер скончался от остановки сердца.

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13 июля стало известно, что Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

11 июля миллиардер попросил суд освободить его под залог недвижимости, но сторона обвинения настояла на аресте, полагая, что Эпштейн все-таки может сбежать, учитывая, что у него есть частные самолеты и «серьезные международные связи».

Эпштейна задержали вечером 13 июля в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

Финансист свою вину не признавал, заявляя, что на момент сексуальных контактов не знал, что его партнерши не достигли совершеннолетия.

В 2007 году власти штата Флорида обвиняли Эпштейна в подобных преступлениях. Он выплатил жертвам компенсации и провел 13 месяцев в тюрьме, однако в течение дня ему разрешено было отлучаться в офис.

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