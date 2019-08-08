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Владелец бренда Victoria's Secret обвинил экс-менеджера в присвоении $46 млн

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Фото: TASS/imago stock&people
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Владелец бренда Victoria's Secret миллиардер Лесли Векснер обвинил своего бывшего финансового менеджера, также миллиардера Джеффри Эпштайна, в присвоении более $46 млн. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

«Мы обнаружили, что он незаконно присвоил огромные суммы денег, принадлежавших мне и моей семье», — цитирует Векснера издание.

Сообщается, что Эпштайн помогал Векснеру с налогами, управлял инвестициями, благотворительными и трастовыми фондами.

Против Эпштайна, задержанного вечером 13 июля в аэропорту Нью-Джерси сразу после возвращения из Парижа на личном самолете, выдвинуты и другие серьезные обвинения.

Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

Финансист не признает своей вины, заявляя, что на момент сексуальных контактов не знал, что его партнерши не достигли совершеннолетия.

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