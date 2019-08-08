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В Бразилии повторно арестовали бизнесмена из списка «Форбс»

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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В Бразилии федеральная полиция повторно арестовала бизнесмена Эйке Батисту, который несколько лет назад считался самым богатым человеком страны. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По информации канала, предприниматель был переведен в тюрьму из-под домашнего ареста, который он отбывал в своем двухэтажном особняке в престижном районе Рио-де-Жанейро. По версии следствия, Батиста и его деловые партнеры манипулировали рыночными котировками, используя закрытую информацию, полученную незаконным путем. Бизнесмен свою вину не признал и заявил о намерении обжаловать решение об аресте.

Ранее в июле 2018 года предприниматель был приговорен к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере 53 млн реалов ($13,6 млн) за коррупцию и отмывание денег.

Батисту отправили в тюрьму, но он обжаловал приговор, после чего был переведен под домашний арест до вынесения решения об апелляции.

В 2013 году бизнесмен был исключен из списка «Форбс» и потерял более 90% своего состояния из-за серьезных проблем с законом.

По данным «Форбс», в 2011 году Батиста занимал восьмое место в рейтинге самых богатых людей в мире, его состояние было признано крупнейшим в Бразилии. Бизнес-империя предпринимателя занималась нефтедобычей, портовым хозяйством, горнорудным делом, логистикой и гостиничной индустрией.

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