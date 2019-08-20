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Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

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Фото: Depositphotos
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Американский финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, пишет издание New York Post со ссылкой на документы суда.

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По данным журналистов, 8 августа все его активы были переведены в трастовый фонд The 1953 Trust. Их общая сумма составила $577,67 млн. Отмечается, что при подписании документа присутствовал один из адвокатов мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.

Журналисты уточняют, что распорядителями завещания указаны Даррен Индайк и Ричард Кан, которые долгое время работали адвокатами Эпштейна. После исполнения последней воли финансиста каждый из них получит по $250 тыс.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.

6 июля Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией. Спустя неделю Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

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