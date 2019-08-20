Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Американский финансист Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства, пишет издание New York Post со ссылкой на документы суда.
По данным журналистов, 8 августа все его активы были переведены в трастовый фонд The 1953 Trust. Их общая сумма составила $577,67 млн. Отмечается, что при подписании документа присутствовал один из адвокатов мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.
Журналисты уточняют, что распорядителями завещания указаны Даррен Индайк и Ричард Кан, которые долгое время работали адвокатами Эпштейна. После исполнения последней воли финансиста каждый из них получит по $250 тыс.
10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.
6 июля Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией. Спустя неделю Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.